Аэровокзал "Южно-Сахалинск" побывал в гостях у школьников областного центра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии дня рождения гимназии №2 сотрудники терминала провели для её учеников интерактивный урок об авиации. Не покидая класс, в волшебном мире самолётов побывали около 30 ребят, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту.
Условно занятие разделили на две части. В первой из них сотрудники рассказали о том, как в главной воздушной гавани региона обслуживают пассажиров. От досмотра на входе до окончания посадки путешественников сопровождает персонал. И пусть в узком смысле у сотрудников подразделений разные задачи: регистрация, проверка документов, обработка багажа. Глобально службы выполняют общее дело: обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров, а также бесперебойность полётов.
На решение этих задач в новом терминале работает каждая деталь, начиная с просторных зон ожидания, заканчивая технологичными телетрапами. О том, как работают системы аэровокзала, сотрудники также рассказали детям.
Вторую часть встречи посвятили обслуживанию самолётов. Для начала ребята узнали об устройстве воздушных судов, а потом познакомились с их разными моделями. Аэровокзал «Южно-Сахалинск» сегодня принимает борта как отечественных, так и зарубежных производителей. Самые востребованные из них – Boeing 777–300, Airbus A-320, Bombardier DHC-8. Осенью из терминала был запущен новый рейс в Благовещенск. Его выполняют самолёты марки Sukhoi Superjet-100.
Обрабатывают воздушные суда вне зависимости от их компоновки бригады наземного обслуживания, центровщики, грузчики, а также сотрудники производственно-диспетчерской службы. Последние регулируют процессы удалённо. Ребята также попробовали себя в их роли. На занятии они рассчитали, сколько топлива потребуется тому или иному самолёту на выполнение рейса в зависимости от веса, скорости и дальности полёта.
«Аэровокзал «Южно-Сахалинск» - один из самых технологичных в России и самый крупный на Дальнем Востоке. Мы гордимся теми разработками, которые применяем каждый день. И всё же, сердце терминала – его люди. Именно об их труде мы и рассказываем на профориентационных встречах. Для нас важно знакомить молодых ребят с такой перспективной отраслью, как авиация», - подчеркнул начальник производства АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.
Закончилось первое знакомство с закулисьем авиации импровизированной регистрацией. Прямо за партами пятиклассники заполнили посадочные талоны. Их ребята предъявят во время экскурсии в аэровокзал. Её планируют провести до новогодних праздников.
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