Еще четыре очистных сооружения построят для защиты залива Анива от бытовых и промышленных стоков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для защиты Анивского залива от бытовых и промышленных стоков построят еще 4 очистных сооружения. Они появятся в Аниве, Новотроицком, Таранае и Корсакове. При этом ранее такие объекты были возведены в Южно-Сахалинске и Троицком. О мерах по защите окружающей среды рассказал депутатам Сахалинской областной Думы губернатор Валерий Лимаренко. Темой встречи стали итоги совместной работы за последние пять лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Чистая экология – это важный фактор комфортной среды. Здесь мы ведем работу по нескольким направлениям. Одна из главных задач – защитить Анивский залив. Для этого запланировали построить шесть очистных сооружений. С 2019 года уже построены объекты в Южно-Сахалинске, селе Троицком. Планируется возведение очистных в Аниве, Новотроицком, Таранае и Корсакове. Все бытовые и промышленные стоки должны проходить через очистку, – отметил глава региона.
В рамках работы по защите окружающей среды в островном регионе провели масштабную генеральную уборку, к которой присоединились неравнодушные жители. Всего с 2019 года на Сахалине и Курилах ликвидировали более 5500 свалок. Также в 15 муниципальных образованиях налажен раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Сейчас строятся новые полигоны ТКО, начата рекультивация старых свалок.
Ранее Президент России Владимир Путин назвал экологическую безопасность одним из национальных приоритетов.
– Защита окружающей среды невозможна без работы по переходу на голубое топливо. Так, в 2018 году уровень газификации островного региона составлял 14 процентов. Сегодня – это 58 процентов. В 2025 году первый этап программы газификации будет завершен полностью. Газификация региона – это вопрос справедливости в отношении жителей области, – подчеркнул депутат областной Думы Евгений Лотин.
Особое внимание в ходе своего выступления глава региона уделил вопросам энергетики. Совместно с Министерством энергетики РФ разработана программа обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Общая стоимость – 39,2 млрд рублей.
К сегодняшнему дню построено 77 км и реконструировано 320 км линий электропередачи напряжением 35 – 220 кВ, построены 2 и реконструированы 3 трансформаторные подстанции 35 – 220 кВ. Кроме того, в рамках инвестиционных программ построено 55 км линий электропередачи и 8 трансформаторных подстанций напряжением 35 – 110 кВ. Прирост в 120 МВт дала Сахалинская ГРЭС-2. В 2024 году планируется ввести дополнительно 50 МВт мощности на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. До 2029 года областные власти намерены обновить все сети в регионе.
Утверждена программа модернизации системы энергоснабжения Курил. Она вдвое увеличит мощности энергетики на этих островах. К строительным работам приступим в 2025 году.
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