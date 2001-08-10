Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние пять лет благодаря медицинской реформе удалось увеличить среднюю положительность жизни на островах до 71 года. Стоит задача – довести этот показатель минимум до 80 лет. Об итогах работы регионального правительства рассказал губернатор Валерий Лимаренко на встрече с депутатами Сахалинской областной думы.

Пять лет назад можно было неделями и месяцами ждать талон на прием к врачу. Особенно критическая ситуация сложилась в районах области из-за нехватки специалистов и неэффективной организации работы медицинских учреждений.

Сегодня острота проблемы значительно снята. Количество свободных талонов к докторам выросло более чем на 30 процентов. Для этого был наладили строгий учет рабочего времени врачей, провели централизацию регистратур, запустили колл-центр 1-300, усилили работу по привлечению в регион врачей и среднего медицинского персонала.

– Я каждый день слежу за ситуацией в поликлиниках. У меня нет иллюзий, что можно сразу, по щелчку попасть к врачу. Но у нас есть правило: к терапевту – в течение трех дней, к узкому специалисту – в течение недели. Если происходит сбой, разбор полетов заканчивается в моем кабинете. Сначала мы проводим воспитательную работу с главврачами, а тем, кто не стремится заботиться о пациентах, указываем на дверь, – сказал Валерий Лимаренко. – Мы дали возможность каждому пациенту давать обратную связь. Любые ситуации, когда человек не получает положенное лекарство или не попадает на прием в срок, мы рассматриваем персонально.

Больше внимания стали уделять диагностике, благодаря чему удается выявлять опасные заболевания на ранних стадиях и эффективнее лечить их. На Сахалине и Курилах сегодня работают 15 центров углубленной диагностики. В год обследование там проходит более 150 тысяч человек – почти треть жителей региона.

Чтобы повысить доступность медицинской помощи, запустили проекты: «Проводники здоровья» и «Мобильные бригады». Персональные администраторы, или проводники здоровья, сопровождают всех хронических больных: напоминают о приемах, сдаче анализов, помогают записаться к врачу и адресно помогают в решении любых медицинских вопросов. А мобильные бригады узких специалистов регулярно отправляются в районы и ведут прием пациентов.

За последние годы сахалинцы и курильчане стали реже выезжать за пределы области за медицинской помощью. Островные специалисты проходят повышения квалификации, а медицинские учреждения оснащаются по последнему слову техники, и теперь на Сахалине проводят около 3 тысяч высокотехнологичных операций.

Идет большая работа по развитию медицинской инфраструктуры. В Южно-Сахалинске открыли новое просторное здание скорой помощи, второй корпус центральной поликлиники и центр ЭКО. Идет строительство дополнительного корпуса консультативно-диагностического центра и пяти новых поликлиник: в Хомутово, Дальнем, детского поликлинического отделения в Южно-Сахалинске, а также в Углегорске (их планируется сдать уже в 2024 году) и Холмске (сдача запланирована на 2025 год). Помимо того, в следующем году планируется начать строительство поликлиник в Долинске и Макарове, открытие должно состояться в 2026 году.

За пять лет открыли 20 современных фельдшерско-акушерских пунктов в селах на Сахалине и Курилах. Приобрели 151 медицинский автомобиль, более 10 тысяч единиц медоборудования, новые вертолеты для санитарной авиации, благодаря которым спасают жизни почти 500 пациентов каждый год.

– В сфере здравоохранения за пять лет произошло очень много положительных изменений: мобильные бригады, группы здоровья, комплексные обследования, высокотехнологичные операции, обратная связь и другие новшества. Не все гладко шло с самого начала, но сегодня мы уже четко видим эффективность этих мер. Видим, прежде всего, в улучшении состояния здоровья наших земляков, – подчеркнул депутат облдумы и главный врач Сахалинской областной клинической больницы Владимир Розумейко. – Нельзя забывать еще, что все эти нововведения шли в довольно непростое время, на которое выпили пандемия и спецоперация. Но мы достойно встретили испытания. К примеру, когда коронавирус вспыхнул в сосудистом центре, мы смогли погасить эту вспышку за одну неделю, и при этом мы сохранили жизни всех пациентов, которые лежали в отделении. Мы не стоим на месте, мы движемся и движемся в верном направлении.

Депутаты отметили, что медицинская реформа дает реальный и измеримый эффект – растет продолжительность жизни сахалинцев и курильчан. И работа в этом направлении продолжается. Приоритет увеличения средней продолжительности жизни обозначил и Президент России Владимир Путин. По его словам, перед медициной, встают новые задачи и требуется большая концентрация сил, опыта, знаний, но неизменным остается одно – великая миссия врача.