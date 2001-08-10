Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2023
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17:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Опасное волнение моря прогнозируется у охотоморского побережья Итурупа

Опасное волнение моря прогнозируется у охотоморского побережья Итурупа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днём 29 ноября у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается опасное волнение 4 м и более, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Курильского района, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям данных районов исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря.

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