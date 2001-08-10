Сахалинским школьникам напомнили их права и обязанности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Круглый стол «Мои права, мои обязанности» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 23 ноября. Участниками встречи стали старшеклассники южно-сахалинской школы №5 и школьники из Ноглик.
Экспертами круглого стола выступили Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская, ведущий аналитик по обеспечению деятельности агентства мировых судей в Сахалинской области Анна Прокопович, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Сахалинской области Татьяна Шатурская, начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Сахалинской области Ксения Артамонова, старший оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области Светлана Леванова, заместитель начальника отдела пропаганды УГБДД УМВД России по Сахалинской области Екатерина Кутузова.
Эксперты обсудили вопросы, связанные с правами и обязанностями детей и подростков, а также затронули темы, связанные с деятельностью органов исполнительной власти по защите прав детей и реализации прав несовершеннолетних.
Любовь Устиновская рассказала школьникам о своей работе: объяснила, что ее основная задача – защищать права детей и следить за тем, чтобы они не нарушались, а также призвала подписываться на социальные сети Уполномоченного по правам ребенка и не стесняться задавать вопросы.
Анна Прокопович рассказала о возможности получения бесплатной юридической помощи для определенных категорий граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она отметила, что в рамках этой системы участвуют не только органы исполнительной власти, но и органы местного самоуправления, которые предоставляют квалифицированную юридическую помощь на территории каждого муниципального образования.
Сотрудники УМВД напомнили, что у несовершеннолетних есть и обязанности.
Ксения Артамонова уточнила, что одной из основных проблем, с которой сталкиваются в последнее время правоохранительные органы, является пропаганда нацисткой и экстремистской атрибутики среди подростков. Еще одной опасной тенденцией, которую отметила спикер, является участие подростков в правонарушениях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Это может включать распространение ложной информации, оскорбления и клевету в адрес военнослужащих, а также призывы к насилию и терроризму.
Как не стать сообщником наркобизнеса рассказала Светланa Леванова. Она напомнила, что предложения о работе, которые рассылаются в мессенджерах, могут быть связаны с преступной сферой, и поэтому их необходимо рассматривать с осторожностью. Также спикер подчеркнула, что все действия, связанные с наркотиками, относятся к категории тяжких и особенно тяжких преступлений. За их совершение предусмотрено наказание от 7 лет лишения свободы до пожизненного. Кроме того, докладчик обратила внимание на социальные последствия сотрудничества с наркобизнесом. Такое сотрудничество может не только привести к наказанию, но и нанести ущерб репутации и здоровью самого человека и его близких.
Завершилось мероприятие просмотром социального видеоролика о несовершеннолетних распространителях наркотиков.
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