Южно-сахалинским школьникам рассказали об опасных граффити на городских улицах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащимся школы № 23 в рамках недели правовых знаний рассказали об ответственности за незаконную деятельность, связанную с хранением, изготовлением, перевозкой, распространением психоактивных веществ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Лекцию для восьмиклассников провел начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска Анатолий О.

Школьникам также объяснили, как действовать в случае обнаружения незаконных граффити, надписей или рисунков на улицах областного центра.

Отметим, в департаменте общественной безопасности и контроля для эффективной борьбы с выявлением незаконной уличной рекламы разработана специальная инструкция. Документ был направлен в департамент образования — для распространения среди школьников и родителей.

- Мы разработали инструкцию по противодействию наркозаписям в Южно-Сахалинске. На заседании антинаркотической комиссии города было принято решение довести ее до учащихся и родителей. Поэтому, мы вышли с инициативой по проведению такой лекции, чтобы дети понимали насколько это опасно, - рассказал Анатолий О.

Также информацию довели до управляющих компаний и собственников зданий областного центра, которые обязаны оперативно устранять подобные надписи со своих объектов.

Рекламные надписи, ведущие на сайты с незаконной продукцией, чаще всего наносят на здания, мусорные контейнеры, на асфальт, фасады магазинов. В случае обнаружения надписи, необходимо зафиксировать ее содержание и адрес размещения и сообщить об этом в департамент общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска по телефону 300-967 (доб. 6).

Если скрытая реклама нанесена на стенах многоквартирных домов или подъездах, то также можно обратиться в отдел муниципального жилищного контроля по телефону: 300-785 (доб. 1-5).

При обнаружении лиц, наносящих скрытую рекламу, следует по возможности зафиксировать их внешность и содержание надписи и также обратиться в департамент общественной безопасности и контроля, либо в дежурную часть УМВД России по г. Южно-Сахалинску по телефонам: 112, 789-405.