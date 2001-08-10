Южно-сахалинским школьникам рассказали об опасных граффити на городских улицах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Учащимся школы № 23 в рамках недели правовых знаний рассказали об ответственности за незаконную деятельность, связанную с хранением, изготовлением, перевозкой, распространением психоактивных веществ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Лекцию для восьмиклассников провел начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска Анатолий О.
Школьникам также объяснили, как действовать в случае обнаружения незаконных граффити, надписей или рисунков на улицах областного центра.
Отметим, в департаменте общественной безопасности и контроля для эффективной борьбы с выявлением незаконной уличной рекламы разработана специальная инструкция. Документ был направлен в департамент образования — для распространения среди школьников и родителей.
- Мы разработали инструкцию по противодействию наркозаписям в Южно-Сахалинске. На заседании антинаркотической комиссии города было принято решение довести ее до учащихся и родителей. Поэтому, мы вышли с инициативой по проведению такой лекции, чтобы дети понимали насколько это опасно, - рассказал Анатолий О.
Также информацию довели до управляющих компаний и собственников зданий областного центра, которые обязаны оперативно устранять подобные надписи со своих объектов.
Рекламные надписи, ведущие на сайты с незаконной продукцией, чаще всего наносят на здания, мусорные контейнеры, на асфальт, фасады магазинов. В случае обнаружения надписи, необходимо зафиксировать ее содержание и адрес размещения и сообщить об этом в департамент общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска по телефону 300-967 (доб. 6).
Если скрытая реклама нанесена на стенах многоквартирных домов или подъездах, то также можно обратиться в отдел муниципального жилищного контроля по телефону: 300-785 (доб. 1-5).
При обнаружении лиц, наносящих скрытую рекламу, следует по возможности зафиксировать их внешность и содержание надписи и также обратиться в департамент общественной безопасности и контроля, либо в дежурную часть УМВД России по г. Южно-Сахалинску по телефонам: 112, 789-405.
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