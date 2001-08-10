Тихоокеанское
информационное агентство
17 Ноября 2023
Сейчас 23:33
88,95|96,59|66,91
В Южно-Сахалинске закроют сквозной проезд по ул. Куропатко в районе пересечения с пр. Мира
10:43, | Новости общества Сахалина и Курил

Почти 100 центров допобразования открыли на Сахалине за пять лет

Почти 100 центров допобразования открыли на Сахалине за пять лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 

По поручению президента Владимира Путина в России разработали концепцию развития дополнительного образования для школьников. В рамках нее во всех регионах страны ежегодно открываются новые «Точки роста», «Кванториумы», и «IT-кубы». Главное условие — доступность для всех. С ранних лет детям дают возможность познакомиться с различными науками и технологиями, чтобы в будущем в стране появилось большое количество высоквалифицированных и мотивированных кадров, которые станут движущей силой прогресса и развития экономики. О том, как поручение главы государства реализуется в Сахалинской области, — в материале ниже.

Старт для развития

За последнюю пятилетку на Сахалине и Курилах удалось открыть 89 «Точек роста». В образовательных центрах дети из сельской местности изучают робототехнику, основы моделирования, программирование и точные науки. В школьные кабинеты установлено самое современное оборудование. Также в «Точках роста» проходят занятия по физике, химии и ОБЖ. Профили дополнительного образования выбирает сама школа.

По словам губернатора Валерия Лимаренко, правительство региона старается повысить доступность образования. Для развития подрастающего поколения создаются все условия, начиная с детского сада.

С главой региона солидарна и министр образования Анастасия Киктева. Она отметила, что власти делают все возможное, чтобы «Точки роста» были запущены во всех школах самых отдаленных районов. Ведь именно там дети впервые пробуют новые компетенции и имеют возможность углубленно изучать интересующие их направления.

Ребята не только посещают «Точки роста», но и могут сами поучаствовать в разработке их дизайна. Так, наставник «Кванториума» из областного центра Анастасия Чернова вместе с учениками школы N№ 2 из Поронайска разработала дизайн-проект сразу для нескольких образовательных центров.

Ученики школ занимаются на направлении «Промдизайн», и смогли применить полученные знания на практике, создав реальный проект.

«Точки роста» не только помогают расширить кругозор детей, но и повышают качество общего образования в целом. В следующем году планируется открытие ещё 9 центров в разных муниципальных образованиях.

Будущая профессия

Ещё один образовательный проект — технопарки «Кванториумы». Это следующий шаг после «Точек роста».

В областном центре открыли уже шесть таких технопарков, где школьники могут углубленно изучать профильные предметы, познакомиться с различными инженерными специальностями и научно-техническими направлениями. Всего насчитывается 14 направлений подготовки. Выпускники «Кванториумов» легко поступают в вузы.

Школьники оценили возможности новых технопарков. Например, Глеб Ким пришел на работотехнику, потому что ему нравилось собирать «Лего». В итоге он смог научиться делать роботов и узнал много нового.

Также в «Кванториумах» детей готовят к олимпиадам и конкурсам. Например, ученики «Кванториума» при гимназии N№ 3 смогли занять третье место на всероссийском конкурсе по виртуальной реальности, разработав тренажер для обучения автомехаников.

В 2024 году новый «Кванториум» откроют в Охе.

Найти себя в IT

Недавно на Сахалине открыли два «IT-куба». Там распознают таланты детей и развивают предрасположенность ребят к какой-либо сфере деятельности.

С детьми углубленно занимаются математикой, информативной, формируют у них критическое и креативное мышление. Попасть туда могут все школьники. Большинство программ открыты для набора ребят с 11-12 лет. Для юных гениев с 7 лет проводят занятия по программированию роботов. А на шахматные тренировки можно записаться уже в 5 лет. Также в IT-кубе изучают языки программирования, компьютерную графику и другое.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?