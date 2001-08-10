Почти 100 центров допобразования открыли на Сахалине за пять лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению президента Владимира Путина в России разработали концепцию развития дополнительного образования для школьников. В рамках нее во всех регионах страны ежегодно открываются новые «Точки роста», «Кванториумы», и «IT-кубы». Главное условие — доступность для всех. С ранних лет детям дают возможность познакомиться с различными науками и технологиями, чтобы в будущем в стране появилось большое количество высоквалифицированных и мотивированных кадров, которые станут движущей силой прогресса и развития экономики. О том, как поручение главы государства реализуется в Сахалинской области, — в материале ниже.

Старт для развития

За последнюю пятилетку на Сахалине и Курилах удалось открыть 89 «Точек роста». В образовательных центрах дети из сельской местности изучают робототехнику, основы моделирования, программирование и точные науки. В школьные кабинеты установлено самое современное оборудование. Также в «Точках роста» проходят занятия по физике, химии и ОБЖ. Профили дополнительного образования выбирает сама школа.

По словам губернатора Валерия Лимаренко, правительство региона старается повысить доступность образования. Для развития подрастающего поколения создаются все условия, начиная с детского сада.

С главой региона солидарна и министр образования Анастасия Киктева. Она отметила, что власти делают все возможное, чтобы «Точки роста» были запущены во всех школах самых отдаленных районов. Ведь именно там дети впервые пробуют новые компетенции и имеют возможность углубленно изучать интересующие их направления.

Ребята не только посещают «Точки роста», но и могут сами поучаствовать в разработке их дизайна. Так, наставник «Кванториума» из областного центра Анастасия Чернова вместе с учениками школы N№ 2 из Поронайска разработала дизайн-проект сразу для нескольких образовательных центров.

Ученики школ занимаются на направлении «Промдизайн», и смогли применить полученные знания на практике, создав реальный проект.

«Точки роста» не только помогают расширить кругозор детей, но и повышают качество общего образования в целом. В следующем году планируется открытие ещё 9 центров в разных муниципальных образованиях.

Будущая профессия

Ещё один образовательный проект — технопарки «Кванториумы». Это следующий шаг после «Точек роста».

В областном центре открыли уже шесть таких технопарков, где школьники могут углубленно изучать профильные предметы, познакомиться с различными инженерными специальностями и научно-техническими направлениями. Всего насчитывается 14 направлений подготовки. Выпускники «Кванториумов» легко поступают в вузы.

Школьники оценили возможности новых технопарков. Например, Глеб Ким пришел на работотехнику, потому что ему нравилось собирать «Лего». В итоге он смог научиться делать роботов и узнал много нового.

Также в «Кванториумах» детей готовят к олимпиадам и конкурсам. Например, ученики «Кванториума» при гимназии N№ 3 смогли занять третье место на всероссийском конкурсе по виртуальной реальности, разработав тренажер для обучения автомехаников.

В 2024 году новый «Кванториум» откроют в Охе.

Найти себя в IT

Недавно на Сахалине открыли два «IT-куба». Там распознают таланты детей и развивают предрасположенность ребят к какой-либо сфере деятельности.

С детьми углубленно занимаются математикой, информативной, формируют у них критическое и креативное мышление. Попасть туда могут все школьники. Большинство программ открыты для набора ребят с 11-12 лет. Для юных гениев с 7 лет проводят занятия по программированию роботов. А на шахматные тренировки можно записаться уже в 5 лет. Также в IT-кубе изучают языки программирования, компьютерную графику и другое.