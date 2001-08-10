Экспорт японских автомобилей в Россию сократился на 50%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспорт легковых автомобилей в Россию сократила Япония в октябре этого года на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Приморье 24» со ссылкой на статистические данные, опубликованные японским Минфином.

«Япония также уменьшила экспорт в РФ запчастей и комплектующих для транспортных средств на 39%», - говорится в исследовании. – «Сокращение поставок этих товаров продолжается на фоне вступивших в силу 9 августа санкций, запрещающих экспорт в РФ бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л и гибридных машин».

В июле (перед вступлением санкций в силу) экспорт автомобилей из Японии в Россию взлетел на 53% по сравнению со средним показателем за последний год. Российские эксперты ранее объясняли резкий рост поставок машин тем, что покупатели пытались успеть ввезти их как можно больше до ужесточения ограничений.