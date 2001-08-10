Южно-Сахалинск стал победителем на конкурсе "Лучшая муниципальная практика"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства" областной центр занял второе место, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Южно-Сахалинск на конкурсе представил директор центра развития городской среды Василий Вишневский. Высоких оценок со стороны жюри был удостоен проект "Зеленая инфраструктура водоотведения", который разработала команда муниципалитета. Инженерная идея включает комплекс взаимосвязанных мероприятий по организации отведения поверхностного дождевого стока на привокзальной площади областного центра.
С победой коллег поздравил мэр Сергей Надсадин. Он отметил, что приоритет деятельности администрации города - создание комфортной среды для людей. В Южно-Сахалинске внедряются и успешно тиражируются лучшие практики, направленные в том числе на улучшение экологии.
Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится Минстроем России с 2017 года. Его главная цель - выявление, поощрение и распространение примеров успешных практик органов местного самоуправления. В этом году из 78 регионов на конкурс было подано рекордное число заявок - более 1300.
Добавим, проект "Зеленая инфраструктура водоотведения" в Южно-Сахалинске был реализован при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.
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