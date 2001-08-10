Сотрудники аэровокзала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работники нового терминала провели первую лекцию для учащихся лицея №1 Южно-Сахалинска в рамках проекта «Профориентационный четверг». С процессами воздушной гавани познакомились более 60 восьмиклассников образовательного учреждения.

На занятии специалисты подробнее рассказали о задачах, которые выполняют диспетчеры по загрузке и центровке воздушных судов. Именно эти работники отвечают за транспортировку пассажиров к самолёту и их распределение по салону, а также доставку багажа, грузов и почтовых отправлений на борт из аэровокзала и обратно.

Ежедневно сотрудники подразделений используют различные технические средства и программы. Для связи с остальными службами и центром управления оперативной деятельностью – рации. Для обмена информацией с авиакомпаниями и другими аэропортами диспетчеры – телеграммы. Для перемещения пассажиров применяют наземные и телескопические трапы, а багажа – тележки.

Всему этому оборудованию также уделили внимание в ходе лекции. Чтобы материал лучше усвоился, школьникам предложили самим распределить воображаемый груз согласно специальной схеме – колодцу воздушного судна. На выполнение задания дали сжатые сроки, приближенные к реальным.

«Работа наших диспетчеров и агентов – одна из самых увлекательных и ответственных. В отделах производства аэровокзала трудятся целеустремлённые, дисциплинированные, активные сотрудники. Нам есть, чем гордиться и что показывать. Преимущество ещё в том, что примеры у нас наглядные. Примерить на себя ту или иную профессию можно прямо в школе», – отметил начальник производства АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.

С ноября этого года сотрудники комплекса будут проводить профориентационные встречи со школьниками каждый четверг. Внимание на таких лекциях будет уделено каждой службе терминала.

Аэровокзал "Южно-Сахалинск" – надёжный и ответственный работодатель, который заинтересован в воспитании новых кадров для отрасли. Такие встречи помогают молодым людям, которые с детства мечтают об авиации или только ею увлеклись, понять, как она устроена и какие возможности предоставляет.

Кроме того, сотрудники аэровокзала планируют принимать участие в «Разговорах о важном». Договорённости с общеобразовательными учреждениями уже есть.