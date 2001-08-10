Тихоокеанское
информационное агентство
19 Октября 2023
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В Южно-Сахалинске пропал подросток
10:35, | Новости общества Сахалина и Курил

Победителями Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Молодая семья" стала семья из Поронайска

Победителями Всероссийского конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 октября супруги Самойкиныс детьми приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей и концерте в Национальном театре народной музыки и песни "Золотое кольцо"в Москве.

Семейные истории победителей конкурса войдут в почетную книгу "Семья года. Россия.2023".

Напомним, что конкурс проводится с 2016 года и является масштабным проектом, направленным на укрепление института семьи, распространение положительного опыта социально ответственных семей и семейных династий, сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей.

В 2023 году конкурс состоялся в восьмой раз. На него были представлены 384 заявки из 86 субъектов Российской Федерации, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики. Его организаторами выступают Министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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