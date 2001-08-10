Около 18 млн рублей взыскали сахалинские судебные приставы в пользу обманутых предприятий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одна из строительных компаний Корсаковского района приняла срочные меры к погашению задолженности только после наложения ареста на своё имущество, рассказали ТИА "Острова" в региональной службе судебных приставов.

Юридическое лицо, деятельность которого связана со строительством, не производило должным образом оплату страховых платежей и услуг иных компаний, что привело к судебным разбирательствам, а впоследствии - к возбуждению в отделении судебных приставов по Корсаковскому району сводного исполнительного производства о взыскании задолженности по топливному обеспечению в размере 16 млн. рублей, а также задолженности по страховым взносам в размере 1,8 млн. рублей.

Должник, достоверно зная о возбуждении исполнительного производства последствиях неуплаты задолженности, в том числе в виде мер принудительного исполнения, не спешил исполнять требования исполнительных документов. Таким образом организация обременила себя дополнительными расходами, подлежащим взысканию, в виде исполнительского сбора, равного 7% от суммы задолженности и вынесенного за неуплату долгов в установленный для добровольного исполнения срок.

В целях взыскания задолженности судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника и установил наличие расчётных счетов компании в кредитных организациях, однако размер принудительно взысканных денежных средств оказался несущественным. В то же время в собственности юридического лица установлен ряд объектов движимого и недвижимого имущества, на которые судебный пристав-исполнитель незамедлительно наложил запрет на совершение действий по их регистрации. Также, в ходе совершения исполнительских действий сотрудник органа принудительного исполнения подверг аресту транспортное средство марки "Mitsubishi Pajero" 2010 года выпуска и потребовал от должника представить остальное имущество компании в целях включения в акт описи и ареста и для дальнейшей его реализации в счёт погашения имеющейся задолженности.

Должник в лице директора организации, осознав невозможность ведения бизнеса в полном объёме и не желая терять имущество, которое в том числе участвует в строительстве и приносит прибыль, в кратчайшие сроки произвёл оплату долгов в полном объёме, а также исполнительского сбора в размере 998 тыс. рублей.