В Южно-Сахалинске подвели итоги проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активисты территориальных общественных самоуправлений (ТОС) приняли участие в проекте «Цветущий Южный» в рамках муниципального гранта «Мы и наш город». В этом году желание сделать областную столицу ярче и красивее объединило 200 человек. Они занимались преображением дворов возле многоэтажных домов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Хороший проект. В этом году его участники не просто занимались благоустройством дворовых территорий. Для них были организованы экскурсии в ботанический сад, совхоз «Тепличный», мастер-классы, - рассказывает владелец питомника «Натали» Наталья Красикова.

- Это полезные мероприятия, - отмечает руководитель научно-производственной группы сахалинского ботанического сада Дмитрий Лебедев. Потому что у южносахалинцев появилась возможность подробнее узнать о растениях-эндемиках адаптированных к городской среде, особенностях посадки и ухода за ними.

- Когда мы заходили в проект, то, честно говоря, даже не ожидали, что будет такой спрос. Сами жители демонстрируют удивительные знания и умения в озеленении городского пространства. Думаем над тем, чтобы проект обязательно был продолжен, - сказала член общественного совета Южно-Сахалинска Анна Григорьева.

Победителями проекта «Цветущий Южный» стали:

- Нина Машонина (пр. Мира, 184);

- Александра Пушкина (Больничный, 36б);

- Нина Терехова (Победы, 35);

- Наталья Агеева (Физкультурная, 38);

- Наталья Смирнова (Ленина, 489).