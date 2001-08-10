На Сахалине собирают рюкзаки для детей Донецкой и Луганской народных республик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сбор был инициирован командой волонтёрского сообщества Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в рамках проведения Всероссийского молодежного форума "ОстроVа", стартовавшего на Сахалине накануне, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Специалисты регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства посетили Большой образовательный шатер, построенный в рамках образовательной программы форума, где передали в дар школьные ранцы для нуждающихся семей подшефной территории Сахалинской области, а также для Донецкой и Луганской народных республик.

- Когда мы узнали о сборе школьных принадлежностей для нуждающихся жителей территорий, вошедших в состав России, единогласно решили поддержать эту инициативу. Очень важно и нужно сегодня оказывать всестороннюю помощь и поддержку людям, находящимся там и без того в непростых условиях, особенно детям, - поделился заместитель министра Александр Король.

Общероссийская акция взаимопомощи призвана объединить все слои общества под единым лозунгом "Мы можем больше, когда "Мы вместе".