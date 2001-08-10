В Южно-Сахалинске состоялся мастер-класс по экологии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре прошло мероприятие, направленное на популяризацию идей экологичного потребления. Принять участие могли все желающие, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Организаторы события подготовили 5 тематических площадок. Одна из которых была посвящена выбору продуктов в эко-упаковке. Также в ходе мастер-классов горожан научили основам раздельного сбора мусора, шитью многоразовых сумок-шопперов.

- Цель акции — рассказать южносахалинцам о том, чем занимаются волонтеры экологи. Мы подготовили несколько направлений, которые в доступной форме посвящают детей и взрослых в особенности экологичного подхода к жизни. Юные горожане нарисовали Южно-Сахалинск будущего. Также мы пригласили волонтеров вместе с четвероногим питомцем из приюта «Пес и кот», чтобы они рассказали о своей работе, - поделился один из организаторов мастер-класса Андрей Витулин.

В финале мероприятия для участников провели лекцию, посвященную ответственному отношению к домашним животным.

Отметим, экологическое просвещение жителей областного центра - одно из важных направлений проекта «Зеленая экономика», координатором которого является мэр Сергей Надсадин.