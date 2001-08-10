Таранайским школьникам вручили благодарственные письма за патриотизм
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное мероприятие прошло во время экскурсионной поездки на воинское захоронение. Его организовали по инициативе библиографа-краеведа, автора книг об Аниве Галины Штепа. Экскурсионная поездка на воинское захоронение организована по инициативе библиографа-краеведа, автора книг об Аниве Галины Штепа. Это уже не первая поездка школьников в район села Таранай. Ранее Галина Григорьевна привозила в Ольховатку старшеклассников из городских школ. Сегодня историю про подвиг советских лётчиков послушали анивские ветераны, представители старшего поколения. Мероприятие прошло в формате митинга.
Представители администрации Анивского городского округа – специалисты отдела молодёжной политики – вручили волонтёрам СОШ № 4 села Таранай благодарственные письма за участие в патриотических акциях, за бережное отношение к памятнику истории местного значения.
Напомним, что ученики таранайской школы во главе со своим наставником, заслуженным педагогом области, Николаем Барковым на протяжении многих лет ухаживают за 12 безымянными захоронениями, ведут активную поисковую работу. Их стараниями были идентифицированы две могилы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
14:22 22 Июня На улице Пуркаева появилась цветочная аллея
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
- 09:04 22 Июня Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
Выбор редакции
- 17:40 Вчера Таранайским школьникам вручили благодарственные письма за патриотизм
- 16:56 Вчера О создании образцового учреждения федерального уровня: Специалисты СахОУНБ делятся опытом с коллегами из регионов
- 09:37 Вчера В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» открывается выставка «В окопах Сталинграда»
- 17:13 27 Июня В администрации Южно-Сахалинска продолжают внедрять проекты по бережливым технологиям
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?