Таранайским школьникам вручили благодарственные письма за патриотизм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное мероприятие прошло во время экскурсионной поездки на воинское захоронение. Его организовали по инициативе библиографа-краеведа, автора книг об Аниве Галины Штепа. Экскурсионная поездка на воинское захоронение организована по инициативе библиографа-краеведа, автора книг об Аниве Галины Штепа. Это уже не первая поездка школьников в район села Таранай. Ранее Галина Григорьевна привозила в Ольховатку старшеклассников из городских школ. Сегодня историю про подвиг советских лётчиков послушали анивские ветераны, представители старшего поколения. Мероприятие прошло в формате митинга.

Представители администрации Анивского городского округа – специалисты отдела молодёжной политики – вручили волонтёрам СОШ № 4 села Таранай благодарственные письма за участие в патриотических акциях, за бережное отношение к памятнику истории местного значения.

Напомним, что ученики таранайской школы во главе со своим наставником, заслуженным педагогом области, Николаем Барковым на протяжении многих лет ухаживают за 12 безымянными захоронениями, ведут активную поисковую работу. Их стараниями были идентифицированы две могилы.