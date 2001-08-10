Школьники Тараная привели в порядок воинское захоронение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эту работу ученики сельской школы ведут уже не один десяток лет. Под руководством своего наставника – заслуженного педагога Николая Баркова – ребята каждый год выезжают на мемориальный комплекс в Ольховатку, что в нескольких километрах от Тараная. Волонтёры-подростки проводят генеральную уборку, скашивают траву, высаживают цветы на могилах военных лётчиков. О захоронении в Ольховатке, к сожалению, знают не все жители области. Последний упокой здесь нашли лейтенант Михаил Солдатов и сержант Петр Караваев. Их гибели предшествовала трагедия, разыгравшаяся 10 июля 1946 года. Молодые парни служили в морской авиации, в этот день сопровождали подводную лодку, которая шла проливом Лаперуза. Летчики столкнулись в воздухе с американцами, нарушившими воздушное пространство СССР. Завязалась многочасовая перестрелка, в результате которой оба самолета получили серьезные повреждения. Машина с нашими пилотами взорвалась в нескольких сотнях метров от базы, экипаж погиб. Останки героев предали земле на воинском кладбище недалеко от Тараная.

- Наша школа активно подключилась ко Всероссийской военно-патриотической просветительской акции «Знание. Герои». В Ольховатку стали приезжать ребята из разных школ Анивского района. Наш педагог Николай Александрович Барков охотно рассказывает подросткам о событиях сороковых годов, - отметил директор СОШ № 4 села Таранай Сергей Ким.

В 2007 году комплексу «Ольховатка» присвоен статус памятника истории местного значения. Таранайские школьники не только ухаживают за 12 безымянными захоронениями, но и ведут активную поисковую работу. Их стараниями были идентифицированы две могилы.