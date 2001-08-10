На улице Пуркаева появилась цветочная аллея
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжаются инспекционные поездки главы города. Так, во время выезда Сергей Надсадин совместно со специалистами профильных департаментов администрации города и представителями подрядной организации осмотрел ход капитального ремонта территории, расположенной рядом с домом №300Б по ул. Комсомольской.
Здесь уже выполнен большой объем работ. Подрядная организация заменила асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, расширила зону парковки. Дополнительно смонтированы два лестничных марша с металлическими перилами. Рабочие готовятся к высадке растений. Как отметил глава города, озеленение должно проводиться комплексно.
- Предложил коллегам доработать проект озеленения, к примеру, оформить большие клумбы с цветами. Рассмотреть возможность высадки многолетних растений. Здесь получилась уютная зона, тихий двор. Знаю, здесь есть жители, которые сами любят высаживать цветы, они могут поддержать идею и присоединиться к высадкам. Наши службы совместно с управляющей компанией, соответственно, обеспечат их всем необходимым посадочным материалом, - прокомментировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Кроме того, он предложил ответственным структурам рассмотреть вопрос об организации на благоустроенном пространстве малых архитектурных форм - лавочек, беседки. Специалисты взяли вопрос на контроль.
Следующей точкой рабочей поездки главы города и профильных специалистов стал участок территории на ул. Пуркаева между пр. Мира и ул. Комсомольской. В этом году цветы здесь высаживают впервые, ранее был только зеленый газон. Сейчас специалисты подрядной организации активно разбивают клумбы.
- Мы продолжаем курс на озеленение города, получаем много положительных откликов горожан. Примечательно, что помимо традиционных появляются клумбы на новых территориях. Сегодня я пообщался с подрядчиком, который приступил к работам на ул. Пуркаева, компания имеет большой опыт в озеленении на Дальнем Востоке, но в нашем городе работает впервые. Желаем им успехов, качество работ проверим, - отметил Сергей Надсадин.
Отметим, что помимо подрядных организаций, в озеленении областного центра активно принимают участие учреждения культуры, торговли и образования, которые украшают свои территории.
Южно-Сахалинск в 2023 году ждет масштабное озеленение - объемы увеличены почти в два раза. Всего планируется высадить миллион цветов. Вопросы благоустройства и озеленения остаются особым приоритетом администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, регионального куратора партийного проекта «Единой России» «Зеленая экономика».
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