В Южно-Сахалинске проходит неделя отказа от алкоголя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Профилактическая акция, приуроченная к неделе отказа от алкоголя, которая проходит в Южно-Сахалинске с 12 по 18 июня, состоялась в областном центре. Специалисты Центра общественного здоровья совместно с АНО «Выбери жизнь» организовали тематическую медицинскую площадку на привокзальной площади.

- Сегодня мы вышли на площадь, чтобы обратить внимание на актуальность данной темы. В деятельности нашей организации мы сталкиваемся с теми людьми, которые уже перешагнули через черту. Я мечтаю, что наступит тот день, когда у нас в центре не будет постояльцев, лечащихся от алкогольной зависимости. Поэтому наша задача не только бороться с последствиями, но и проводить такие профилактические мероприятия, - рассказал директор сахалинской автономной некоммерческой организации «Выбери жизнь» Леонид Козлов.

Все желающие в специально оборудованной палатке на привокзальной площади могли пройти медицинский скрининг на факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Помимо злоупотребления алкоголем и курения проводился мониторинг таких факторов как: повышение уровня холестерина и сахара в крови, нарушение показателей артериального давления. Участникам акции также измеряли уровень сатурации - насыщение крови кислородом, и проводили анкетирование для оценки потребления алкоголя. По итогам скрининга можно было получить консультацию врача, узнать о мерах профилактики заболеваний. Гостям вручали информационные буклеты, угощали чаем с лимоном и домашними булочками.

- Алкоголизация населения - это злободневная проблема, которая требует профилактики и внимания специалистов. Важно не допускать возникновения зависимости. Наша задача - обратить внимание людей на свое здоровье, призвать их отказаться от алкоголя, - уточнила заведующая отделом муниципальных программ Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Сальникова. - Важно помнить, что не существует безвредного количества выпитого спиртного напитка, алкоголь в любой дозе - это яд.

По данным медиков 70 % случаев цирроза печени, 60 % кардиомиопатии (патология работы сердечной мышцы), приводящие к летальному исходу, и 50% случаев смертей от панкретатита, связаны с регулярным злоупотреблением алкоголем.

В рамках Недели отказа от алкоголя в Южно-Сахалинске также проводятся профилактические лекции, игровые познавательные программы и другие мероприятия.