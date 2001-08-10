В Южно-Сахалинске проходит неделя отказа от алкоголя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Профилактическая акция, приуроченная к неделе отказа от алкоголя, которая проходит в Южно-Сахалинске с 12 по 18 июня, состоялась в областном центре. Специалисты Центра общественного здоровья совместно с АНО «Выбери жизнь» организовали тематическую медицинскую площадку на привокзальной площади.
- Сегодня мы вышли на площадь, чтобы обратить внимание на актуальность данной темы. В деятельности нашей организации мы сталкиваемся с теми людьми, которые уже перешагнули через черту. Я мечтаю, что наступит тот день, когда у нас в центре не будет постояльцев, лечащихся от алкогольной зависимости. Поэтому наша задача не только бороться с последствиями, но и проводить такие профилактические мероприятия, - рассказал директор сахалинской автономной некоммерческой организации «Выбери жизнь» Леонид Козлов.
Все желающие в специально оборудованной палатке на привокзальной площади могли пройти медицинский скрининг на факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Помимо злоупотребления алкоголем и курения проводился мониторинг таких факторов как: повышение уровня холестерина и сахара в крови, нарушение показателей артериального давления. Участникам акции также измеряли уровень сатурации - насыщение крови кислородом, и проводили анкетирование для оценки потребления алкоголя. По итогам скрининга можно было получить консультацию врача, узнать о мерах профилактики заболеваний. Гостям вручали информационные буклеты, угощали чаем с лимоном и домашними булочками.
- Алкоголизация населения - это злободневная проблема, которая требует профилактики и внимания специалистов. Важно не допускать возникновения зависимости. Наша задача - обратить внимание людей на свое здоровье, призвать их отказаться от алкоголя, - уточнила заведующая отделом муниципальных программ Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Сальникова. - Важно помнить, что не существует безвредного количества выпитого спиртного напитка, алкоголь в любой дозе - это яд.
По данным медиков 70 % случаев цирроза печени, 60 % кардиомиопатии (патология работы сердечной мышцы), приводящие к летальному исходу, и 50% случаев смертей от панкретатита, связаны с регулярным злоупотреблением алкоголем.
В рамках Недели отказа от алкоголя в Южно-Сахалинске также проводятся профилактические лекции, игровые познавательные программы и другие мероприятия.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:08 14 Июня Приговор суда получил бывший управляющий отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации Сахалинской области
12:30 13 Июня За выходные дни на территории Сахалинской области зарегистрированы 52 дорожно-транспортных происшествия
17:03 13 Июня Ученица школы №7 Ева Сборщикова получила паспорт в торжественной обстановке в Правительстве Сахалинской области
15:20 13 Июня Рабочая группа по СВО и фонд «Защитники Отечества» объединяют усилия по оказанию помощи ветеранам спецоперации и их семьям
16:17 26 Мая Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
Выбор редакции
- 16:54 Вчера В Южно-Сахалинске проходит неделя отказа от алкоголя
- 16:22 Вчера В СахОУНБ продолжаются встречи по передаче опыта реализации бережливых проектов
- 14:19 Вчера СахОУНБ предлагает познакомиться с лучшими книгами библиотеки «ЛитРес»
- 12:21 Вчера Сахалинский опыт по внедрению инвестиционного стандарта будут использовать другие регионы России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?