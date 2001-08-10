Тихоокеанское
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16:16, | Новости общества Сахалина и Курил

В два раза больше автомобилей оформили сахалинские таможенники в 2023 году

В два раза больше автомобилей оформили сахалинские таможенники в 2023 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти 1700 автомобилей, ввозимых физическими лицами, оформили таможенники на Сахалине за январь-май 2023 года.  По сравнению с таким же периодом прошлого года - рост более чем в два раза, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

Еженедельно в порт Корсакова ввозится около 60-70 автомашин. Основная часть автомобилей ввезена из Японии, среди них преобладают машины, выпущенные от 3 до 5 лет назад. Ввозятся и новые автомобили, а также автомобили премиум-класса. В этом году еще одно судно встало на линию по доставке автомобилей.

Оформляет электронные пассажирские декларации Корсаковский таможенный пост. По словам начальника поста Алексея Антонова,  максимальное количество автомобилей ввезено в марте этого года – более 500 единиц.  В оформлении электронных пассажирских таможенных деклараций на автомобили дистанционно участвуют также должностные лица таможенных постов Аэропорт Южно-Сахалинск и Аэропорт Петропавловск-Камчатский. Все декларации выпускаются в установленные сроки.

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