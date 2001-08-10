Итоги муниципальной олимпиады младших школьников подвели в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В течение двух дней 177 ребят из 27 образовательных учреждений проходили испытания по четырем предметам. На базе начальной школы №7 ученики 3-4-х классов демонстрировали свои знания по математике, окружающему миру, русскому и английскому языкам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Участию в муниципальном этапе принимают победители внутришкольных интеллектуальных состязаний, которые были проведены в городских образовательных учреждениях ранее. Как добавили в департаменте образования, в этом году впервые в программу олимпиады для учащихся 3-х классов был включен английский язык.
Работы ребят проверяло педагогическое жюри. Победители и призеры были определены в каждой из дисциплин.
Лучшие результаты по русскому языку среди 3-х классов показали Виктория Сиянова (гимназия №1) и Анита Васильева (НОШ №21). Арсений Солодухин (СОШ №8) получил высший балл по математике. Елизавета Горбачева (гимназия №1) и Павел Кудрон (СОШ №8) победили в олимпиаде по английскому языку.
Валерия Медведева (гимназия №2) заняла первое место среди учеников 4-х классов по русскому языку. По математике лучший результат у Софии Самойловой (гимназия №2). В дисциплине окружающий мир победу одержал Борис Огуренко (гимназия №3). Высший балл по английскому языку получили Василиса Сидоренко (гимназия №1) и Со Ри Ан (СОШ №11).
Все ребята получили сертификаты об участии в муниципальной олимпиаде. Победители и призеры были отмечены дипломами и памятными подарками.
Напомним, муниципальная олимпиада позволяет выявить талантливых детей, развивать у младших школьников интерес к изучаемым предметам, а также способствует повышению квалификации педагогов по вопросам работы с одаренными детьми.
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