Итоги муниципальной олимпиады младших школьников подвели в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение двух дней 177 ребят из 27 образовательных учреждений проходили испытания по четырем предметам. На базе начальной школы №7 ученики 3-4-х классов демонстрировали свои знания по математике, окружающему миру, русскому и английскому языкам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Участию в муниципальном этапе принимают победители внутришкольных интеллектуальных состязаний, которые были проведены в городских образовательных учреждениях ранее. Как добавили в департаменте образования, в этом году впервые в программу олимпиады для учащихся 3-х классов был включен английский язык.

Работы ребят проверяло педагогическое жюри. Победители и призеры были определены в каждой из дисциплин.

Лучшие результаты по русскому языку среди 3-х классов показали Виктория Сиянова (гимназия №1) и Анита Васильева (НОШ №21). Арсений Солодухин (СОШ №8) получил высший балл по математике. Елизавета Горбачева (гимназия №1) и Павел Кудрон (СОШ №8) победили в олимпиаде по английскому языку.

Валерия Медведева (гимназия №2) заняла первое место среди учеников 4-х классов по русскому языку. По математике лучший результат у Софии Самойловой (гимназия №2). В дисциплине окружающий мир победу одержал Борис Огуренко (гимназия №3). Высший балл по английскому языку получили Василиса Сидоренко (гимназия №1) и Со Ри Ан (СОШ №11).

Все ребята получили сертификаты об участии в муниципальной олимпиаде. Победители и призеры были отмечены дипломами и памятными подарками.

Напомним, муниципальная олимпиада позволяет выявить талантливых детей, развивать у младших школьников интерес к изучаемым предметам, а также способствует повышению квалификации педагогов по вопросам работы с одаренными детьми.