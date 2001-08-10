Школьники Южно-Сахалинска изготовили окопные свечи для бойцов СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащиеся южно-сахалинских школ принимают участие в мастер-классах по изготовлению свечей длительного горения, которые будут отправлены в зону специальной военной операции. Окопные свечи могут служить источником света и тепла, бойцы активно используют их для просушки одежды и обуви, а также для разогрева еды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Координатором акции выступило Южно-Сахалинское отделение "Союза женщин России". Организационную поддержку оказывает департамент образования города. Напомним, жители областного центра, коллективы предприятий, депутаты Городской Думы, предприниматели и волонтеры оказывают всевозможную помощь военнослужащим - в рамках проекта "Сопричастность" инициированного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и поддержанного мэром Сергеем Надсадиным, горожане собирают гуманитарную помощь для бойцов, шьют и вяжут теплые вещи, экипировку. Особенно востребованными также являются блиндажные или окопные свечи.

Как рассказала председатель Южно-Сахалинского отделения "Союза женщин России" Елена Столярова, призыв поддержать участников СВО нашел большой отклик среди южносахалинцев. Несколько партий окопных свечей изготовили представители движения "Серебряные волонтеры". Не остались в стороне детские сады и школы Южно-Сахалинска. В пищеблоках остаются железные банки - они могут служить в качестве основы для свечей. Также неравнодушные граждане предоставляют парафин и другие необходимы материалы. Очередной мастер-класс по созданию окопных свечей прошел в школе № 4.

- Процесс изготовления свечей несложный, а сама свеча может гореть до 8 часов. Незаменимая вещь. Спасибо ребятам, что включаются в эту работу, акции уже прошли в школах № 4 и 22, заинтересованность проявили и другие учреждения, - отметила Елена Столярова.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя городской думы Татьяна Рудакова, депутат Майя Кириллова, представитель общественного совета города Мария Ульянова.

Напомним, в Южно-Сахалинске продолжают работу пункты сбора гуманитарной помощи для участников СВО. Вещи можно принести по адресам: улица Дзержинского, 40/1, улица Дзержинского, 23 (каб. 325) и улица Больничная, 34. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии 8−924−881−68−01, звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 19.00. Полный перечень необходимых вещей и медикаментов размещен в официальном телеграм-канале.