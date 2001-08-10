Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более полутора млрд рублей перечислила Сахалинская таможня в федеральный бюджет по итогам 2022 года, что превысило показатели 2021 года в 3,3 раза, рассказали ТИА "Острова" в таможне.

Основная причина увеличения более чем в три раза суммы таможенных платежей - рост в 2,5 раза количества ввезенных автомобилей для личного пользования (ввезено 3752 автомобиля).

Как отметил и. о. начальника Сахалинской таможни Константин Бромберг, несмотря на работу в непростых экономических условиях в период санкций, большинство показателей внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности таможни остались стабильны.

Так, в 2022 году ввезено 640 тысяч тонн импортных товаров, что сопоставимо с объемами 2021 года. Объемы вывезенных товаров выросли по сравнению с 2021 годом на 4%.

В регионе деятельности Сахалинской таможни границу пересекло 3864 морских судна, что сопоставимо с уровнем 2021 года. Количество оформленных воздушных судов снизилось на 71% по причине приостановления международного авиасообщения, количество пассажиров уменьшилось на 8%.

В 2022 году почти втрое больше по сравнению с предыдущим годом подано пассажирских таможенных деклараций в электронном виде. Электронно оформлено почти треть деклараций.

Константин Бромберг отметил, что основными задачами Сахалинской таможни в 2023 году являются бесперебойное оформление товаров первой необходимости и товаров критического импорта, а также осуществление качественного таможенного контроля без нарушения сроков оформления.