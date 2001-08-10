"Серебряные волонтеры" приглашают единомышленников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-сахалинские "серебряные волонтёры" регулярно проводят в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" мастер-классы по вязанию. Это не только способ продления творческой и физической молодости, активизации и долголетия, возможность создавать уникальные вещи для себя и родных, но и внести свой вклад в приближение Победы. Серебряные волонтеры регулярно отправляют связанные своими руками теплые вещи нашим бойцам на Донбассе в рамках проекта "Сопричастность".

Желающих присоединиться к активным представителям старшего поколения приглашают на мастер-классы в понедельник и четверг в 15:00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40/1. Предоставляются пряжа и спицы для обучения.