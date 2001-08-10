Холмские партийцы проверили доступность социальных объектов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Члены партии «Единая Россия» совместно с молодогвардейцами продолжают регулярный мониторинг доступности учреждений социальной сферы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Участники рейда проверили социальные объекты в Холмске - Дом культуры, МФЦ, кинодосуговый центр «Россия», школа искусств, районная больница, где оценили состояние пандусов, их доступность для маломобильных людей, качество очистки их снега, как работает кнопка вызова сотрудника и специальный подъемник для колясочников при отсутствии пандуса. Все объекты соответствуют необходимым параметрам, нарушений не выявлено. Такие рейды в рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в городском округе проводят ежеквартально, отметили в местном отделении Партии.
"Партийный проект направлен на развитие комфортной среды для маломобильных граждан. При этом работа в данном направлении не ограничивается только обеспечением условий доступа к объектам инфраструктуры, а включает в себя также вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в культурную, творческую, спортивную жизнь", - подчеркнула координатор проекта "Единая страна – доступная среда" в Холмском городском округе Ким Те Сун.
"Не в первый раз проводим подобные выездные мероприятия, — рассказала руководитель холмского отделения «Молодой гвардии Единой России» Ирина Юркевич. — Ранее мы побывали в селах округа, где посетили школы, детские сады, учреждения здравоохранения. Проверили наличие пандусов, поручней, кнопок вызова".
В Холмском городском округе уделяется большое внимание созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья — квартиры оборудуются специальными подъемными механизмами, не прекращается работа по обустройству пандусов и поручней во входных группах учреждений, а также проводятся культурные и спортивные мероприятия.
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