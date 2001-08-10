Проблемы сахалинцев с ограниченными возможностями здоровья оперативно решаются

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Секретарь регионального отделения Партии, губернатор Валерий Лимаренко провел личный прием сахалинцев с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе приема жительница областного центра Альбина из Южно-Сахалинска попросила помочь ей с трудоустройством. Валерий Лимаренко дал поручение организовать переобучение женщины и трудоустроить в диспансерное отделение медучреждения. Там она сможет помогать другим людям в обследованиях. Помимо этого, женщина пожаловалась на плохое содержание подъемника в ее доме. Администрация города проведет работу с управляющей компанией по своевременной очистке подъемника и подъездных путей.

Другая южносахалинка Наталья попросила помощи для ее взрослого сына. Мужчина недавно получил инвалидность и сейчас находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Валерий Лимаренко дал указание обеспечить семью всеми необходимыми техническими средствами реабилитации, а сына направить в областной реабилитационный центр, где он сможет заниматься на специальном тренажере под присмотром специалиста и общаться с психологом. Для этого будет предоставлен специализированный транспорт.

«Такие личные встречи позволяют не только решать точечные проблемы конкретных людей, но и принимать системные решения. Например, выявив в ходе серии личных приемов проблему с обеспечением средствами личной гигиены и технической реабилитации, нам удалось победить систему и изменить порядок их покупки и доставки в регион», - отметил Валерий Лимаренко