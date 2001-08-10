Школьники Южно-Сахалинска узнали, как производят пельмени
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ученики школы № 19 с. Дальнее посетили производство компании ООО "Ханаан". Экскурсия на предприятие прошла в рамках ежегодного фестиваля "День пельменя", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- В этом году мы решили расширить границы фестиваля, добавив в программу мастер-классы для школьников и экскурсии на предприятия местных товаропроизводителей. Для ребят это возможность не только познакомиться с процессом производства, но и открыть для себе новые профессии, - рассказала заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.
Компания ООО «Ханаан» работает в городском округе более 17 лет. На сегодняшний день предприятие выпускает более 50 наименований продуктов питания, в том числе и несколько видов пельменей.
Во время экскурсии ребятам продемонстрировали полный цикл приготовления двух видов полуфабрикатов: русских больших пельменей и восточных пельменей ручной лепки - фирменная продукция ООО «Ханаан». Старшеклассники увидели работу мучного и мясного цехов, узнали о видах лепки, способах фасовки и хранения продукции. Затем для учеников был организован мастер-класс по лепке восточных пельменей с кимчи, после чего ребята могли попробовать собственноручно приготовленное блюдо.
Добавим, кульминацией фестиваля станет общегородское событие «День пельменя», которое состоится в областном центре 24 декабря. На ярмарочной площадке возле ТЦ «Дом торговли» пройдет концертная программа с мастер-классами, конкурсами и угощениями. Также на празднике будет представлена продукция местных производителей.
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