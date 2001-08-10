Жителям Южно-Сахалинска рассказали, куда жаловаться на качество расчистки дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 15 декабря на расчистку улично-дорожной сети от снега и обработку противогололедными смесями вышли 44 человека и 125 единиц техники. В течение дня в работах будет задействовано 150 единиц техники и 133 человека. Общественный транспорт работает в штатном режиме, утром на городские маршруты вышли 183 пассажирских автобуса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Контроль за качеством расчистки улично-дорожной сети в ежедневном режиме ведут сотрудники отдела по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Кроме этого, передавать информацию о ненормативном состоянии городских дорог, затрудняющем проезд автотранспорта, могут и жители по телефону диспетчерской: 300-475.

Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля проводят ежедневный мониторинг качества зимнего содержания дворовых территорий управляющими компаниями. Рано утром специалисты вышли с проверкой на 20 адресов центральной части города, по которым поступили жалобы от жителей на неудовлетворительную расчистку — выдано 5 предостережений. Также специалисты проводят мониторинг дворов в Луговом и Дальнем.

Информацию о некачественной работе УК южносахалинцы могут передавать на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации города Южно-Сахалинска.