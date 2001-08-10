Школьников Южно-Сахалинска научили делать оливье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках общегородской новогодней программы для школьников продолжается серия мастер-классов. Интересные мероприятия проводят шеф-повара, члены сообщества Chefs Team Russia, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ученики 5-9 классов лицея № 2 Южно-Сахалинска познакомились с технологией приготовления «Оливье», приготовили фруктовый салат в красивом оформлении, а также варили согревающий напиток на основе сока. Ранее аналогичные блюда готовили ученики школы №19 Дальнего.
Мастер-классы для учащихся южно-сахалинских школ способствуют активизации познавательной деятельности детей и позволяют приобрести практический опыт приготовления блюд. Также ребята знакомятся со спецификой работы предприятий общепита и профессией шеф-повара, отмечают в городском департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка.
17 декабря в мастер-классе примут участие учащиеся гимназии № 3 Южно-Сахалинска. Организаторы рассчитывают, что полученные навыки обязательно будут использованы школьниками в подготовке к новогодним торжествам и создадут праздничное настроение.
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