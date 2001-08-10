В Охе из-за метели отменили занятия в школах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все школы Охинского района 30 ноября отменили уроки, сообщает astv.ru, ссылаясь на сообщение мэра Евгения Михлика.

"Школы с 1 по 11 класс переведены на дистанционную форму обучения", - сообщил он в соцсетях рано утром.

Сегодня, 30 ноября, в районе бушует метель. До самого вечера будет идти снег, местами сильный. Порывы ветра будут достигать 23-28 м/с.

Вечером 29 ноября в районе закрыли федеральную трассу Южно-Сахалинск - Оха, а также дороги к сёлам.

Пока неясно, что будет с авиасообщением. По информации онлайн-табло аэропорта Южно-Сахалинска, вылет рейса до Охи задержан на час, до 10:00. Накануне, 29 ноября, в Оху не прилетел самолёт из Хабаровска – в соседнем регионе тоже была метель. По предварительным данным, его отправление назначено на 11:05 30 ноября по хабаровскому времени (разница во времени с Сахалином – 1 час).