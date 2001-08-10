На остановках в районе Комсомольская - Пограничная в Южно-Сахалинске больше не будут останавливаться автобусы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Впервые две автобусные остановки, расположенные по восточной и западной сторонам улицы Комсомольской в районе пересечения с ул. Пограничной, появились по просьбам людей в рамках капитального ремонта дорожного участка в прошлом году, рассказали ТИА "Острова" в горосдкой администрации.

Учитывая, что автобусные остановки на этом участке были бы востребованы у пассажиров общественного транспорта - было решено их обустроить. Вместе с тем, оборудовать здесь стандартные автобусные карманы в связи с их параметрами не представлялось возможным, поэтому в качестве эксперимента организованы угловые заездные карманы для общественного транспорта. Однако практический опыт эксплуатации показал, что такой тип кармана на данном участке не эффективен и требует доработки.

- Ранее на этом месте остановок не было. Другие ближайшие остановочные пункты находятся в пешей доступности - у Телецентра и в районе перекрестка улиц Комсомольской и Емельянова, - рассказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александр Попов. - Вопрос с переоборудованием экспериментальных угловых карманов прорабатывается. И до принятия окончательного решения остановочные пункты будут выведены из эксплуатации. Уже с понедельника автобусы здесь останавливаться не будут.

Возможность переобустройства автобусных карманов и восстановление остановочных пунктов будет рассмотрена в дальнейшем, о принятом решении администрация Южно-Сахалинска в обязательном порядке проинформирует горожан через СМИ и социальные сетях.