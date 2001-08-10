Не дошираком единым или как выжить бедному студенту на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Финансовый вопрос в студенческие годы был и остаётся крайне актуальным. Многие студенты сегодня выживают только на стипендии, за счет подработки или на деньги, получаемые от родителей. Этот довольно ограниченный бюджет необходимо упорядочить, распределить, именно поэтому важно знать: что покупать, где покупать и сколько всё это стоит.

Так что же покупать? Многие студенты считают самым выгодным решением питаться "бич-пакетами" от таких фирм как "Доширак", "Ролтон" и "Биг-бон". Казалось бы, лучший перекус после тусовки в общаге. Но если подумать больше двух секунд, сразу становится ясно, что это, как невероятно вредно, так и не выгодно. Средняя цена одной стандартной порции такого пакета стоит приблизительно 60-100 рублей. Питаясь этим ежедневно, вы будете тратить около 2000 рублей в неделю. Речь идет о стандартной порции такого продукта, которым студент уж точно не насытится. Логично предположить, что с таким питанием затраты будут куда выше.

Намного выгоднее на постоянной основе питаться полезной пищей или хотя бы иногда отдыхать от вредной, закупая необходимые продукты на несколько дней в небольших ларьках с политикой "низкой цены". В нашем городе представлены такие торговые точки как: "Сахалинский кондитер", магазины "Молочный" и "Островной", совхоз "Тепличный". Такие ларьки есть на ул. Емельянова, центральном рынке и в других точках города. Продукты в них стоят значительно дешевле, чем в сетевых магазинах, а главное - есть всё необходимое.

Литр молока "Утро родины" в таких ларьках стоит около 70 рублей, в сетевых магазинах: "Столичный", "Семейный" литр стоит 85 и 92 соответственно.

Треугольник сыра "Российский" в ларьке обойдётся в 470 руб. за кг, в сетевых магазинах более 800 рублей за тот же кг.

Булка белого хлеба в хлебном ларьке встанет в 50 рублей, а в "Столичном" - 64 рубля.

Колбаса молочная обойдётся в ларьках 268 руб. за кг, в сетевых магазинах в 418 рублей.

Так же можно добавить в рацион овощи, а их выгоднее всего покупать в сети магазинов "Тепличный":

- огурцы - 191 руб. за кг (в столичном они будут стоить 209 руб.);

- помидоры - 339 руб. за кг (против 360 руб. в "Столичном");

- капуста - 36 руб. за кг (60 руб. в "Столичном");

- картофель - 45 руб. за кг (55 руб. в "Столичном").

Разность цен существенна. "Копейка рубль бережёт" - известная пословица. На такой разнице можно существенно сократить расходы на питание. Далее назовем только цену в ларьках:

- масло сливочное (180 г) - 280руб;

- масло подсолнечное "Аннинское" (900 мл.) - 138 руб.;

- гречка (1 кг) - 126 руб.;

- макароны "Шебекинские" (1 кг) - 69 руб.;

- филе куриное и говяжий фарш в мясных ларьках стоят 380 руб. за кг и 420 руб. за кг соответственно.

А на завтрак можно готовить яичницу. В обычных сетевых магазинах яйца стоят около 80-90 рублей за десяток. Так же на завтрак хороша и быстро завариваемая каша с различными вкусами, стоимость которой от 110 рублей в сетевых магазинах и 80 руб. в тех же ларьках.

Имея представление о ценах на основные продукты, можно рассчитать сумму, необходимую для нормального питания.

Закупая продукты на неделю (курицу, молоко, хлеб, сыр, колбасу, яйца, кашу, картофель) вы затратите около 1600 рублей, и при том будете питаться вкусно и полезно. Да, без изысков, но пока вы бедный студент - грех жаловаться на отсутствие деликатесов в вашем рационе.

Но если у студента особо бедственное положение, и выделять даже такую сумму он не может, спокойно можно убрать из этого перечня менее необходимые продукты или покупки совершать не в ларьках, с политикой "низкой цены", а, например, на оптовых базах, где стоимость товара будет ещё ниже. В Южно-Сахалинске такая база есть на улице Украинской. Если закупать там тот же перечень продуктов, то выйдет даже не в 1600, а в 1100 рублей или даже ещё меньше.

Почти студент – М. Задирака, ученик 11 класса