Выплаты мобилизованным не будут учитываться при назначении их семьям пособий на детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Теперь при расчете среднедушевого дохода семьи для предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 включительно и на детей от 8 до 17 лет не будут учитываться доходы, а также суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемые за счет средств федерального, регионального или местных бюджетов, призванным на военную службу по мобилизации. Кроме того, ежемесячная выплата на ребенка будет назначаться и в случае, если в расчетном периоде отсутствуют трудовые доходы у члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации.

- Наша общая задача – гарантировать поддержку и помощь мобилизованным гражданам, добровольцам и их семьям с детьми, - отметила депутат Галина Ткачева. - За два месяца Сахалинская областная дума приняла целый пакет законов, направленных на это. В их числе - и сегодняшний закон, который снимает конкретные вопросы жителей по поводу предоставления мер соцзащиты.