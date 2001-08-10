Тихоокеанское
информационное агентство
24 Ноября 2022
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08:48, | Новости общества Сахалина и Курил

Выплаты мобилизованным не будут учитываться при назначении их семьям пособий на детей

Выплаты мобилизованным не будут учитываться при назначении их семьям пособий на детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Теперь при расчете среднедушевого дохода семьи для предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 включительно и на детей от 8 до 17 лет не будут учитываться доходы, а также суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемые за счет средств федерального, регионального или местных бюджетов, призванным на военную службу по мобилизации. Кроме того, ежемесячная выплата на ребенка будет назначаться и в случае, если в расчетном периоде отсутствуют трудовые доходы у члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации.

- Наша общая задача – гарантировать поддержку и помощь мобилизованным гражданам, добровольцам и их семьям с детьми, - отметила депутат Галина Ткачева. - За два месяца Сахалинская областная дума приняла целый пакет законов, направленных на это. В их числе - и сегодняшний закон, который снимает конкретные вопросы жителей по поводу предоставления мер соцзащиты.

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