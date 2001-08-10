"Парту Героя" в честь погибшего в СВО Алексея Степанова открыли в средней школе №5 Охи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В охинской школе №5 им. А.В. Беляева увековечили память погибшего в ходе СВО гвардии ефрейтора Алексея Степанова, выпускника данной школы. На "Парте Героя" размещена фотография и биография солдата. Алексей Степанов погиб 19 октября 2022 года в Херсонской области. Он один из первых вступил в бой и уничтожил более 20 националистов. Награжден Орденом Мужества посмертно. Память героя почтила министр образования региона, координатор партпроекта "Новая школа" Анастасия Киктева.

- Сегодня здесь присутствуют мама погибшего Алексея Степанова, сестра, близкие, - отметила Анастасия Киктева. - Очень правильно, что имена защитников, настоящих патриотов Родины увековечиваются в том числе и в школах. У детей и молодежи должно быть уважительное отношение к героическому прошлому, настоящему и конечно, к доблестным подвигам земляков.

Всероссийский проект "Парта Героя" начал свою реализацию в Сахалинской области с 2018 года в рамках партийного проекта "Единой России" - "Новая школа". Честь сидеть за "Партой Героя" выпадает только тем ребятам, которые достигли особых успехов в учебе, совершили подвиг или являются лидерами общественных объединений.

В настоящее время в Сахалинской области открыты 44 парты, 14 из которых посвящены участникам специальной военной операции.