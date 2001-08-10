В новом аэровокзале Южно-Сахалинска начался монтаж системы обработки и сортировки багажа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории нового аэровокзального комплекса растёт количество выполненных работ. Ежедневно на площадке трудятся около 600 человек: уже начался монтаж системы обработки и сортировки багажа, отделочные работы в общественных зонах, монтаж вентиляционного оборудования, прокладываются кабельные сети для будущих серверных и системы безопасности, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Одна из важных зон будущего аэровокзала – зона обработки и сортировки багажа. Только металлоконструкций для сложной системы конвейеров и лент здесь потребовалось установить почти 51 тонну. С этой задачей строители справились, теперь готовятся приступить к установке современной аппаратуры.

Для слаженной работы всех систем важному инфраструктурному объекту требуется надёжное программное обеспечение. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, мы провели большую работу по переводу аэровокзала на отечественные варианты. В части оборудования не только досмотровое, но электрические и слаботочные системы мы успешно смогли заменить на российские и азиатские аналоги», – комментирует заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Игорь Конушкин.

Серверное оборудование для аэровокзала частично на площадке. Для хранения и передачи данных строители проложили уже около 60 км структурированной кабельной сети (СКС) и продолжают эту работу.

Активно идут работы по устройству вентиляционного оборудования, практически всё готово к монтажу потолков общественных зон. В рамках внутренних отделочных работ уложено больше 3 тыс. м² керамогранитной плитки.

Параллельно ведутся работы по внешней отделке: кровельные работы, облицовку фасадов композитными панелями, монтаж стеклопакетов и витражей. На аванперроне уложили около 18 тыс. м² асфальтобетонного и бетонного покрытия.

Продолжают заниматься благоустройством территории, асфальтируют дороги и проезды будущего аэровокзала.