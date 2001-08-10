В администрации Южно-Сахалинска состоялось заседание Совета по противодействию коррупции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В повестке заседания отчет о проверке справок о доходах муниципальных служащих, а также исполнение профилактических антикоррупционных мероприятий подведомственными учреждениями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, одной из обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, является ежегодное предоставление муниципальными служащими администрации Южно-Сахалинска сведений о доходах. По итогам проверки служащих, не представивших сведения за 2021 год, или нарушивших сроки, не имеется. В справках о доходах нескольких муниципальных служащих выявлены неполные или недостоверные сведения. Самые распространенные ошибки и недочеты: не указание выплат из Фонда социального страхования (больничные листы), не отражены счета в банках, в том числе, открытые в связи с приобретением товаров в кредит/рассрочку. Чаще всего нарушения возникают в результате технических ошибок. К служащим применяются меры дисциплинарного взыскания. Отчет о типичных ошибках будет представлен в ежегодном разборе, а также будут проведены ежегодные семинары по вопросам заполнения сведений о доходах с учетом прошедшей декларационной кампании.

Важным направлением антикоррупционной деятельности является перевод муниципальных услуг в электронный вид. О том, какая работа ведется в этом направлении в Департаменте городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска, рассказали участникам Совета. Одной из самых востребованных услуг данного департамента является муниципальная услуга «Выдача разрешений на проведение земляных работ», на получение которой в 2021 году поступило 2864 заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Подать заявку можно через портал госуслуг и МФЦ, что исключает личное взаимодействие специалиста, принимающего заявление на оказание муниципальной услуги, с заявителем. В целях принятия мер по противодействию коррупции проводилась целенаправленная работа по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронной форме, организовывались «круглые столы» и «горячие линии», где специалисты информировали граждан и юридических лиц о преимуществах получения муниципальной услуги через Интернет.

- Для удобства направления гражданами заявлений в электронном виде в Департаменте установлен персональный компьютер, с помощью которого можно подать заявление через госуслуги. В случае необходимости наши специалисты оказывают помощь в подаче заявления, регистрации на Портале госуслуг, если такая требуется, или при сканировании документов, - рассказал директор Департамента городского хозяйства Евгений Золотов.

В качестве еще одного докладчика выступила руководитель Департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Мирова. Департамент образования также оказывает муниципальные услуги, преимущественное большинство оказывается в электронном виде. Например, в 2021 году заявления на постановку на учет в детские сады города через портал Государственных услуг подали 1912 человек, через МФЦ- 812, в очной форме поступило 752 заявки. По услуге «Прием граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» поступило 10394 заявления, из них 3472 заявления через АИС «Е-услуги.Образование», остальные также были поданы в электронном виде через операторов школ.

Кроме того, в целях внедрения элементов антикоррупционного воспитания в школах города проводятся тематические мероприятия, в их числе молодежный форум «Правовые университеты», конкурсы сочинений и рисунков, в которых приняли участие более 1500 человек. В образовательных организациях ведется активная работа по формированию антикоррупционного мировоззрения. В тематических классных часах: «Мы против коррупции» приняли участие более 6 тысяч человек.

По итогам заседания все отчеты с учетом замечаний и предложений приняты комиссией к сведению.