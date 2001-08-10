Сахалинцы стали ответственнее подходить к сортировке мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В сентябре 2022 года сахалинцы собрали более 116 тонн вторичного сырья: пластика, металла и стекла. Это почти на 17% больше, чем в прошлом месяце. Заметный рост наблюдается среди тех районов, которые давно приступили к раздельному сбору в рамках национального проекта "Экология", рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".
Сравнивая с показателями июня 2022 года, большой прирост заметен в Аниве и Долинске. Так, летом жители этих городов собирали в сетчатые контейнеры от 1,5 до 2 тонн вторичного сырья. А в сентябре оттуда вывезли уже почти по 9 тонн раздельно собранных отходов.
- Показатели растут и эти цифры в очередной раз подтверждают правильность выбранной стратегии по решению вопроса с бытовыми отходами. Мы видим, что в начале нашего пути не все жители были готовы к сортировке. Сегодня уже стало заметно, что многие переходят к раздельному сбору. И это действительно радует, - рассказал генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.
В регионе налажена работа с компаниями-партнерами, которые отправляют вторичное сырье на переработку. За 9 месяцев этого года на мусороперерабатывающие заводы было отгружено почти 60 тонн пластика и около 25 тонн картона. Отметим, вторсырье было отобрано с двух полигонов: в Ногликах и на «Известковом».
Сегодня специалисты Управления по обращению с отходами работают над тем, чтобы вторичное сырье перерабатывалось и на Сахалине. К примеру, стекло не отправляется в другие регионы страны, а накапливается на полигонах. На сегодняшний день отобрали около 30 тонн этого вида материала. После дробления стеклобой можно будет использовать в сфере строительства.
Стоит отметить, что в среднем один житель России за год выбрасывает около 450 кг мусора. Сортировка отходов – важнейший этап для снижения количества мусора, который захоранивают на полигонах. Для переработки подходят: пластиковые бутылки из-под напитков, растительного масла, флаконы из-под бытовой химии, стеклянные и алюминиевые банки и бутылки, а также жестяные банки из-под консервов. Эти отходы можно выбрасывать в синий сетчатый контейнер. Перед тем, как отправить их в бак, желательно сполоснуть емкости.
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