Жителям Южно-Сахалинска рассказали, куда звонить, если в квартирах нет тепла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Cейчас продолжается подключение абонентов. Свыше 90% всего жилого фонда городского округа уже подключено к системе подачи теплоносителя, отопление в дома южносахалинцев подается поэтапно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты АО «Сахалинская коммунальная компания» (СКК) проводят постоянный мониторинг подачи тепла. Коммунальная инфраструктура готова на 100%, в работу запущены все котельные, центральные тепловые пункты, насосно-перекачивающие станции. Запуск системы теплоснабжения является сложным процессом и зависит как от СКК, так и от обслуживающих жилой фонд управляющих компаний.

Вхождение Южно-Сахалинска в отопительный сезон находится на личном контроле мэра Сергея Надсадина. На сегодня к теплоносителям запитаны почти 100% социальных объектов города. На некоторых участках сетей продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Уточним, процесс подключения потребителей происходит поэтапно и занимает в среднем до 14 дней. Все объекты должны быть подключены к теплоснабжению не позднее окончания пятисуточного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не выше + 8 С°. Сейчас среднесуточная температура выше этого значения, в связи с этим температура теплоносителя не доведена до максимума, как в зимний период.

Обращаем внимание, отопление в жилых домах - зона ответственности управляющих компаний. Если нет тепла в конкретных квартирах по стояку, если в одном подъезде есть отопление, а у вас нет, или общедомовые батареи теплые, а у вас холодно - во всех этих ситуациях в первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию, которая должна открыть вводные задвижки на тепловых узлах, а также провести развоздушивание системы отопления на верхних этажах многоквартирных домов.

Сообщить об отсутствии тепла можно:

- в свою управляющую компанию (специальный сервис по поиску УК https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082);

- в диспетчерскую службу СКК: 72–30–13, 72–33–89 (круглосуточно);

- на горячую линию ЖКХ 8-800-302-00-65 со стационарного или *0065 с мобильного телефонов (с 08.00 до 21.00 ежедневно без перерывов и выходных);

об аварийных ситуациях следует сообщать по номеру: 112.