Тихоокеанское
информационное агентство
29 Сентября 2022
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15:44, | Новости общества Сахалина и Курил

Пропавшие на Камчатке рыбаки найдены мертвыми

Пропавшие на Камчатке рыбаки найдены мертвыми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке спасатели завершили операцию по поиску пропавших накануне рыбаков. Двое мужчин были найдены мертвыми на берегу, сообщает ИА "Кам 24".

«Утром 29 сентября были продолжены мероприятия по поиску пропавших рыбаков. В район нахождения лодки, обнаруженной накануне, выдвинулся катер «Асакадзе» с дежурной сменой поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Прибыв на место, спасатели пересели с катера на резиновую лодку и отправились к берегу. Высадившись на берег, в ходе поисковых мероприятий, спасателями были обнаружены тела двух погибших», – сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе краевого управления МЧС.

Ранее, 28 сентября, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступило сообщение о пропаже двух рыбаков. Как стало известно, мужчины на резиновой лодке «Шторм» вечером 27 сентября вышли из бухты Большой Саранной. Примерно через час они должны были прибыть в бухту Спасения.

Поиски велись силами спасателей специализированной пожарно-спасательной части, которые выдвинулись к месту происшествия на борту катера «Кальмар», а также  специалистами поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» на борту катера «Асакадзе». В ходе поисков в 700 метрах от мыса Опасного, в сторону бухты Большой Саранной, на берегу была обнаружена перевернутая лодка. Однако людей рядом с ней не было.

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