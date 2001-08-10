Пропавшие на Камчатке рыбаки найдены мертвыми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Утром 29 сентября были продолжены мероприятия по поиску пропавших рыбаков. В район нахождения лодки, обнаруженной накануне, выдвинулся катер «Асакадзе» с дежурной сменой поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Прибыв на место, спасатели пересели с катера на резиновую лодку и отправились к берегу. Высадившись на берег, в ходе поисковых мероприятий, спасателями были обнаружены тела двух погибших», – сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе краевого управления МЧС.

Ранее, 28 сентября, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступило сообщение о пропаже двух рыбаков. Как стало известно, мужчины на резиновой лодке «Шторм» вечером 27 сентября вышли из бухты Большой Саранной. Примерно через час они должны были прибыть в бухту Спасения.

Поиски велись силами спасателей специализированной пожарно-спасательной части, которые выдвинулись к месту происшествия на борту катера «Кальмар», а также специалистами поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» на борту катера «Асакадзе». В ходе поисков в 700 метрах от мыса Опасного, в сторону бухты Большой Саранной, на берегу была обнаружена перевернутая лодка. Однако людей рядом с ней не было.