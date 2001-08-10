В Южно-Сахалинске на время закрытия Новосельского бульвара организуют объезд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездное совещание провел вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Алексей Римша в планировочном районе Хомутово, где ведется строительство ЖК «Горизонт» и сопутствующей дорожной инфраструктуры. Основной вопрос рабочей поездки - организация проезда для жителей частного сектора на период закрытия Новосельского бульвара, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Поводом для инспекционной поездки вице-мэра стали многочисленные обращения жителей частного сектора по вопросу текущего состояния Новосельского бульвара и его последующего закрытия для асфальтирования. Во встрече приняли участие сотрудники муниципалитета, отвечающие за благоустройство, представители Сахалинского ипотечного агентства, являющегося застройщиком территории, а также подрядные организации, обслуживающие дороги в данном районе.

В ходе выездного совещания было решено, что подрядная организация до 28 сентября выполнит отсыпку щебнем объездной дороги, которая выходит на Охотскую трассу. Это одна из будущих улиц будущего микрорайона, здесь уже выполнено обустройство бордюров. Как только улица будет подготовлена в щебеночном исполнении, для проезда закроют Новосельский бульвар. Это необходимо для проведения работ по устройству основания и дорожной одежды для последующего асфальтирования. Подрядчик планирует завершить эти работы до 20 октября.

- До настоящего времени Новосельский бульвар представлял собой грунтовую дорогу в лесном массиве, ведущую к домам частного сектора. Скоро здесь появится современная двухполосная улица в твердом покрытии, - подчеркнул вице-мэр Алексей Римша. - После асфальтирования мы откроем для проезда Новосельский бульвар для жителей. При этом вся грузовая техника со стройки не будет использовать данный проезд, за этим мы будем строго следить.

Следующим этапом обновления Новосельского бульвара станет обустройство тротуаров и освещения.