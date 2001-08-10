ВТБ распространил условия дальневосточной ипотеки на врачей и учителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 20 сентября< strong> сотрудники государственных образовательных и медицинских организаций, проживающие на Дальнем Востоке, смогут оформить в ВТБ жилищный кредит на льготных условиях. Ставка для них на весь срок договора составит 1,7%.
В рамках Дальневосточной ипотеки работники медицинских и образовательных организаций с общим стажем не менее пяти лет, могут приобрести на первичном рынке квартиру, таунхаус или жилое помещение с земельным участком. В сельских населенных пунктах, моногородах Дальнего Востока, а также на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа возможно приобретение вторичного жилья.
Максимальная сумма кредита по госпрограмме составляет 6 млн рублей. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости. Финансирование доступно на срок до 20 лет. Подтверждать доход в ВТБ необязательно – достаточно предоставить скан-копии паспорта и СНИЛС при подаче заявки на сайте банка. Минимальная ставка доступна при условии комплексного страхования и использования цифровых сервисов на сделке.
"Для ВТБ стратегически важно адресно поддерживать социальные категории населения. Ранее мы запустили специальные условия кредитования для многодетных семей, а сегодня распространяем Дальневосточную ипотеку на сотрудников сферы здравоохранения и образования – ставка по кредиту для них составит всего 1,7%. Решение расширить программу позволит воспользоваться льготными условиями кредитов большему числу потенциальных заемщиков и поддержать их в вопросе расширения своего жилья и приобретения новой комфортной квартиры", - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Программа Дальневосточной ипотеки была запущена в 2019 году. Помимо врачей и учителей, воспользоваться ее условиями могут семьи, в которых оба супруга не достигли 36-летнего возраста, или одинокие родители до 36 лет, воспитывающие ребенка до 19 лет.
Семьи с тремя и более детьми, проживающие на Дальнем Востоке, до конца 2022 года могут получить в ВТБ средства на специальных условиях. При этом заемщик должен подходить под условия льготного кредитования в рамках Дальневосточной ипотеки, а хотя бы один из родителей – получать зарплату на карту ВТБ. Льготное финансирование предоставляется при покупке недвижимости, подходящей под условия Дальневосточной программы. Помимо льготного кредитования, на первый год кредита ВТБ оформляет страхование жизни заемщика за счет банка. Дополнительно все несовершеннолетние дети в семье, включая новорожденного, получают бесплатную страховку на случай онкологических заболеваний.
ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. За восемь месяцев 2022 года клиенты оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей. В рамках Дальневосточной ипотеки банк нарастил продажи более, чем на 20% - за январь-август заемщики получили в ВТБ 2 тысячи кредитов на 8,7 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему сделок стали Приморский край (3,6 млрд рублей), Хабаровский край (свыше 1,5 млрд) и Якутия (1,3 млрд). В целом с начала работы по Дальневосточной ипотеке в 2019 году банк провел порядка 8 тысяч сделок на 35 млрд рублей.
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