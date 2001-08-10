Жителей Южно-Сахалинска приглашают прививаться от ковида и гриппа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается прививочная кампания против гриппа, covid-19 и пневмококковой инфекции. Пройти вакцинацию можно в поликлиниках по месту жительства. Также для удобства горожан администрация города оказывает содействие трудовым коллективам в прохождении процедуры организованными группами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Оставить заявку на проведение вакцинации сотрудников можно через департамент социальной политики по телефону 312-710. Администрация Южно-Сахалинска активно взаимодействует с медицинскими учреждениями города. Одна из наиболее распространенных форм проведения процедуры - выездная вакцинация, когда медицинская бригада приезжает на предприятие в назначенное время. Также, если это удобно сотрудникам, коллектив могут пригласить непосредственно в поликлинику.

Перед прививкой пациенты заполняют необходимые документы и проходят осмотр фельдшера.

Подчеркнем, что период с сентября по ноябрь врачи считают самым подходящим для вакцинации. Прививаться рекомендуется за 3-4 недели до начала подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться необходимый иммунитет.

Добавим, что в областном центре также организована работа мобильных пунктов — они расположены в торговых центрах «Сити-Молл», «Дом Торговли» и «Столица». Сделать прививку без предварительной записи в них смогут жители и гости города в будние дни с 11.00 до 18.00, по выходным – с 11.00 до 17.00. В прививочных пунктах организована вакцинация от гриппа, коронавируса и пневмококковой инфекции.