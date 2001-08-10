Определён подрядчик по завершению строительства двух домов, больницы и школы в Северо-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Достраивать объекты за прошлым недобросовестным подрядчиком будет компания ООО «НОВОЛЭНД». У данной фирмы имеется производственная база и соответствующие производственным мощности, а также специалисты, способные выполнять работы. Также у застройщика налажена логистика по доставке материалов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минстрое.

«Министерство строительства Сахалинской области держит на особом контроле возведение в Северо-Курильском городском округе школы на 288 мест, центральной районной больницы на 100 посещений в смену и двух жилых домов – на 18 и 29 квартир», - комментирует министр Алексей Колеватых.

Все объекты имеют разный уровень технической готовности. Дома возведены на 20%, школа готова более чем на половину, а центральная районная больница построена на 42%.

«Жители Северо-Курильска приветствуют продолжение строительства данных объектов, поскольку они крайне важны и востребованы. Очень рады, что подрядчиком выступает столь солидная фирма. Все мы видим их работу, их силами строится взлетно-посадочная полоса, поэтому понимаем, что строительная компания пришла в Северо-Курильск всерьез и надолго. Надеемся на конструктивное сотрудничество, что объекты будут построены качественно и в срок», - рассказывает мэр Северо-Курильского городского округа Александр Овсянников.

Контракты по этим объектам с прошлой подрядной организацией расторгнуты в связи с невыполнением ей договорных обязательств. Дирекция «Курилы» актуализировала сметную документацию и провела конкурс на заключение новых контрактов на строительно-монтажные работы по указанным объектам.