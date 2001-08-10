Врачи областных медучреждений ведут приём пациентов в Углегорском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вопрос о нехватке специалистов узкого профиля жители муниципалитета подняли на встрече с губернатором Валерием Лимаренко в начале августа. Медицинская команда сформирована с учётом потребности в помощи у местного населения. В составе бригады, работающей в Углегорском районе – онколог, кардиолог, невролог и эндокринолог, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Невролог Алёна Гурциева работает врачом в городской больнице имени Анкудинова. В стационаре она занимается лечением пациентов после сосудистых катастроф - инсультов и других состояний. В этом году врач посещает Углегорск во второй раз, некоторых пациентов уже наблюдает в динамике.
– Благодаря организации выездной работы становится меньше запущенных случаев. В районной больнице заранее готовится расписание, приглашают на приём пациентов, состоящих на учете, нуждающихся в очной консультации, – рассказала Алёна Гурциева.
Все четыре специалиста работают с одинаковой нагрузкой, ни один из них не остаётся без пациентов до конца приёма, принимают всех до последнего. Жительница Углегорска Надежда Караваева стоит на учёте с онкозаболеванием. После курса лечения в областном онкодиспансере нуждается в регулярном наблюдении и корректировке тактики лечения.
– Врач сам приехал, посмотрел анализы, поменял дозировку лекарств и выписал новые. Мне не пришлось ехать в областной центр, для меня это большой плюс, берегу свое время и здоровье без долгой дороги, – поделилась женщина.
– Кроме Углегорска, аналогичный приём завтра пройдёт в Шахтерске. Расписание сформировано до конца года. Ждём бригаду в таком же составе и в ноябре, – прокомментировала исполняющая обязанности главного врача Углегорской ЦРБ Ирина Германова.
Помимо очных приемов пациентов в районной больнице активно пользуются возможностями телемедицины. Онлайн-консультации организуют по самым разным профилям со специалистами областной и городской больниц, онкодиспансера и других медучреждений. Телемедицинские приемы в Углегорской ЦРБ в этом году прошли 68 жителей района. Также решается вопрос с привлечением кадров. На следующей неделе ожидается прибытие невролога и двух терапевтов. Также ведутся переговоры о трудоустройстве специалистов других профилей
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