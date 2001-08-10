В Синегорской участковой больнице завершился ремонт кровли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Все три корпуса медучреждения обрели новую крышу. В этом году подрядчики досрочно справились с заменой покрытия на последнем из зданий – поликлинике. Ремонт провели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение", рассказали ТИА "Острвоа" в региональном правительстве.
Замена старой крыши на новую была уже больше вопросом безопасности, а не эстетического вида. Обилие осадков, выпадающих в этом районе, не могло не оставить следов на здании 1956 года постройки. Во время снегопадов и вовсе существовала угроза обрушения кровли, а вместе с ней и потолочных конструкций.
– Раньше все текло, капало. Тазики подставляли, тряпки стелили – крыша стала, как решето. Сейчас уже прошли дожди, у нас сухо и никаких проблем, – рассказала и.о. главной медицинской сестры Синегорской участковой больницы Елена Павленко.
Новая крыша – фальцевая, подрядчики внесли дополнительные изменения для усиления ее конструктива. Кроме кровли рабочие дополнительно возвели входную группу, соорудив объемный металлический навес для защиты входящих в здание от осадков.
– Подрядчик очень добросовестный – кроме высокого качества и скорости выполнения работ, увеличил срок гарантийного обслуживания до 5 лет. Кроме того, благодаря сэкономленным средствам в этом году еще заменим окна. И поменяем двери на новые, в соответствии с требованиями безопасности, – отметила главный врач Синегорской участковой больницы Татьяна Золоедова.
Поэтапный ремонт кровель в медучреждении Синегорска начался в 2020 году. Кроме поликлиники крышу заменили на лечебных корпусах, в которых размещается центр паллиативной помощи.
В этом году в регионе в рамках программы модернизации будет продолжен капитальный ремонт, строительство ФАПов и амбулаторий, приобретение специализированной аппаратуры и автомобилей. На эти цели из федерального бюджета выделено 345 миллионов рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
11:21 5 Сентября Валерий Лимаренко провел встречу с родительским активом Южно-Сахалинска
16:24 7 Сентября В Сахалинской области построят пять объектов здравоохранения
16:54 6 Сентября Южносахалинцев приглашают на праздничные мероприятия ко Дню города
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
- 14:32 26 Августа Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек
Выбор редакции
- 19:28 7 Сентября ВТБ: продление Дальневосточной ипотеки - новый импульс развития региона
- 17:07 7 Сентября Эдуард Чаенков из Южно-Сахалинска завоевал бронзовую награду этапа Кубка России
- 17:20 6 Сентября Перспективы рынка цифровых финансовых активов обсудили на ВЭФ
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?