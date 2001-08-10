В Синегорской участковой больнице завершился ремонт кровли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все три корпуса медучреждения обрели новую крышу. В этом году подрядчики досрочно справились с заменой покрытия на последнем из зданий – поликлинике. Ремонт провели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение", рассказали ТИА "Острвоа" в региональном правительстве.

Замена старой крыши на новую была уже больше вопросом безопасности, а не эстетического вида. Обилие осадков, выпадающих в этом районе, не могло не оставить следов на здании 1956 года постройки. Во время снегопадов и вовсе существовала угроза обрушения кровли, а вместе с ней и потолочных конструкций.

– Раньше все текло, капало. Тазики подставляли, тряпки стелили – крыша стала, как решето. Сейчас уже прошли дожди, у нас сухо и никаких проблем, – рассказала и.о. главной медицинской сестры Синегорской участковой больницы Елена Павленко.

Новая крыша – фальцевая, подрядчики внесли дополнительные изменения для усиления ее конструктива. Кроме кровли рабочие дополнительно возвели входную группу, соорудив объемный металлический навес для защиты входящих в здание от осадков.

– Подрядчик очень добросовестный – кроме высокого качества и скорости выполнения работ, увеличил срок гарантийного обслуживания до 5 лет. Кроме того, благодаря сэкономленным средствам в этом году еще заменим окна. И поменяем двери на новые, в соответствии с требованиями безопасности, – отметила главный врач Синегорской участковой больницы Татьяна Золоедова.

Поэтапный ремонт кровель в медучреждении Синегорска начался в 2020 году. Кроме поликлиники крышу заменили на лечебных корпусах, в которых размещается центр паллиативной помощи.

В этом году в регионе в рамках программы модернизации будет продолжен капитальный ремонт, строительство ФАПов и амбулаторий, приобретение специализированной аппаратуры и автомобилей. На эти цели из федерального бюджета выделено 345 миллионов рублей.