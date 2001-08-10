Газпром разработает обоснование инвестиций в строительство завода по производству нефтепродуктов на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соглашение о сотрудничестве в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке подписали губернатор Валерий Лимаренко и председатель правления Газпрома Алексей Миллер, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве
Год назад Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы островного региона о строительстве на Сахалине завода по производству авиационного керосина, бензина и дизельного топлива из газового конденсата и нефти, и поручил проработать вопрос о целесообразности проекта. В настоящее время завершена разработка технико-экономического анализа.
- В случае запуска производства жидких видов топлива единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», которая базируется на Сахалине, получит более доступный по цене авиакеросин. Это даст ей серьезные конкурентные преимущества, поможет расширить маршрутную сеть в интересах островитян. Сегодня весь бензин и дизельное топливо в Сахалинскую область мы завозим с материка. Появление на рынке местных нефтепродуктов снизит зависимость от внешних поставок в жизненно важной сфере. Кроме того, в регионе увеличится налогооблагаемая база, вырастут поступления в бюджет, появятся новые рабочие места. Надеюсь, в сотрудничестве с Газпромом мы успешно реализуем проект, который полностью отвечает интересам островного региона, – сказал Валерий Лимаренко.
По мнению специалистов, новое производство можно разместить на территории Ногликского или Поронайского районов.
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