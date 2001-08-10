Перекресток пр. Мира - ул. Украинской в Южно-Сахалинске закрывается на ремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения для движения транспорта начнут действовать с 19.00 26 августа и продлятся до 06.00 30 августа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

За это время подрядной организации предстоит привести щебеночное основание к проектным отметкам, уложить верхний слой основания и нижний слой асфальтобетона. Позже - устроить верхний слой асфальта (поэтапно без полного перекрытия пр. Мира). Работы проводятся под строгим контролем администрации областного центра, чтобы они были завершены в срок.

Напомним, работы проводятся в рамках капитального ремонта ул. Украинской на участке от НУЗ «Дорожная больница» до жилого дома №139.

Объезд будет осуществляться по улицам Ленина, а также по Крайней и Карьерной с выездом на пр. Мира. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты.

Движение автобусов также скорректировано. Объезд городских автобусов, движущихся по маршрутам №1, №3, №4, №5, №63 и №189, будет осуществляться по следующему пути: Крайняя - Карьерная - Украинская - пер. Энергетиков (в прямом и обратном направлениях). Маршрут №4 по этой же схеме движется до ТЭЦ, где разворачивается и уезжает в обратном направлении.