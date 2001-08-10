В Южно-Сахалинске подвели итоги акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К началу учебного года в областном центре проходит ряд благотворительных мероприятий, одно из них акция «Помоги собрать ребенка в школу» от «Союза женщин России». На базе сахалинской областной универсальной научной библиотеки состоялся праздник для детей и их родителей. Наборы канцелярских принадлежностей получили 50 ребят, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Участниками акции стали будущие первоклашки, а также учащиеся начального звена до 4 класса, семьи в сложных жизненных обстоятельствах, дети с ограниченными возможностями здоровья, члены клуба «Открытое сердце».

- Это семьи с низким материальным достатком или с особенными детьми. К участию активно откликнулись наши депутаты, они работали в своих округах, с советами домов по выявлению деток, кто нуждается в помощи, чтобы отправить ребенка в школу, - рассказала председатель городской общественной организации «Союз женщин России», депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Елена Столярова. - Кроме того, наши подопечные могут в течение года обращаться за адресной помощью, у всех разные жизненные ситуации, мы стараемся не упустить из виду никого.

Поздравить ребят и родителей с праздником пришли депутаты Городской думы Татьяна Рудакова и Светлана Чернова, Николай Артеменко, которые подчеркнули cоциальную значимость мероприятия и пожелали ребятам успехов в новом учебном году.

- В этом году мы отправляем в первый класс внука, это большое событие, которого мы очень ждем, родители готовятся. И конечно, такая акция стала хорошим подспорьем, чтобы собрать ребенка в школу и дать ему все самое лучшее, - поделилась участница акции Елена Жирнова. - Помощник Елены Столяровой связалась с нашим управляющим по дому, который предложил первоклассникам стать участниками мероприятия, так мы оказались в этой чудесной акции.

В рамках мероприятия специалисты детской городской поликлиники провели мастер-класс для родителей, рассказали как правильно организовать режим отдыха, учебы и питания первоклассника. В холле библиотеки работала тематическая выставка.

Психолог Центра общественного здоровья провел мини-тренинг для мам, рассказал как сохранить спокойствие и снять тревожность перед важным событием - началом учебного года для первоклассника.

Напомним также, что в областном центре до 26 августа (включительно) продолжается общегородская акция «Помоги собраться в школу». В торговых центрах города расположены специальные корзины для канцтоваров. Цель акции - поддержать детей из семей в сложном социальном положении, чтобы День знаний стал праздником для всех школьников.