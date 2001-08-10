На день города в Аниве готовят ретровыставку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественные мероприятия по случаю 136-го дня рождения г. Анива пройдут в районном центре 10 сентября, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
В преддверии праздника организаторы приглашают всех желающих принять участие в творческом проекте АРТ-пространство «Ретро ОСЕНЬ 2022».
- Те, кто жили-были в СССР, будет что вспомнить! Удивительное получится пространство, которое интересно будет даже тем, кто в нем пожить не успел. А те, кто успел, обязательно найдут свою вещицу, из детства, юности, единственную и неповторимую, - рассказала художественный руководитель районного дома культуры Алла Хуташкеева.
Для участия в проекте ко дню города необходимо принести сохраненные со времен было эпохи разнообразные ретро-предметы. Интересно всё – от значков и маленьких бюстов вождей до мини-моделей автомобильчиков.
- Может в подвалах и на дачных чердаках случайно сохранились такие вещицы, которые «оттуда, с СССР», - обращаются к жителям организаторы. Заявки на участие ждут и от владельцев «ветеранов автопрома» – старые автомобили, мотоциклы и прочая колесная техника, вплоть до велосипедов и детских педальных машинок. Возможны старые мотоциклы, мотороллеры. Заявки от всех желающих анивчан принимают в РДК, каб. № 26 и по телефону: 8 (42441) 40-311.
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