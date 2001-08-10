Народный фронт добился подачи газа в частный сектор на улице Лермонтова в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Президентское движение в Сахалинской области добилось газификации нескольких десятков домов в Южно-Сахалинске. Из-за бюрократических формальностей жители улицы Лермонтова были вынуждены отапливать свои дома углем, несмотря на то что вся необходимая для пуска газа инфраструктура уже была смонтирована. Общественники обратились к властям, после чего голубое топливо наконец начало поступать в дома жителей областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении Народного фронта.
В Народный фронт со своей проблемой обратилась многодетная мама Юлия Лебедева. В 2021 г. в район Владимировка, где проживает ее семья, провели газопровод. Лебедевы получили в «Газпроме» акт технического присоединения. На их участке смонтировали подводящие коммуникации, которые газовая компания приняла в ноябре. Вся система была готова, оставалось лишь открыть вентиль на подающей трубе. Однако процесс подключения застыл на месте. Газ людям только обещали – ждите, скоро будет.
В нынешнем году на Сахалине заработала президентская программа догазификации населенных пунктов. У Юлии Лебедевой появилась новая надежда на скорое избавление от чада угольного отопительного котла. Женщина подала заявление в начале мая, однако договор ей выдали только в августе – когда к решению проблемы подключился Народный фронт.
Как выяснилось, проволочка произошла во время передачи «Газпрому» сетей, построенных муниципалитетом. После обращения Народного фронта в мэрию бюрократические формальности быстро исполнили, и на днях голубое топливо наконец поступило в дом Лебедевых. Из бюджета им оперативно перечислили компенсацию затрат на газификацию дома.
Кроме того, газ получили и многие их соседи, уже около 40 семей.
«Контроль за исполнением программы газификации – одно из важных направлений нашей работы. Большинство из подавших заявки на догазификацию семей уже демонтировали угольные котлы и установили газовое оборудование. Если подключение их домов затянут, люди рискуют попросту замерзнуть. Зима не за горами, и тянуть с исполнением обязательств нельзя», – подчеркнул руководитель регионального исполкома Народного фронта Алексей Казанцев.
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